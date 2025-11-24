3 قتلى بهجوم انتحاري على مقر للقوات الحدودية شمال غربي باكستان

- هجوم انتحاري في بشاور: قتل ثلاثة من عناصر القوات الحدودية الباكستانية وأصيب سبعة آخرون في هجوم انتحاري على مقر عسكري في بشاور، حيث فجر انتحاري سيارته المفخخة عند البوابة الرئيسية وتسلل آخرون إلى الداخل. - تبادل إطلاق النار: قوات الأمن قتلت اثنين من الانتحاريين وتواصل عملية التطهير، بينما شهدت المنطقة تبادل إطلاق نار مكثف. - هجمات سابقة: الهجوم جاء بعد هجومين كبيرين على مراكز شرطة في منطقة بنو، شارك فيهما أكثر من 200 مسلح.

قتل ثلاثة عناصر من القوات الحدودية الباكستانية صباح اليوم الاثنين جراء هجوم انتحاري على مقر عسكري في مدينة بشاور، مركز إقليم خيبربختونخوا، شمال غربي باكستان. وفجر انتحاري سيارته المفخخة عند البوابة الرئيسية للمقر، ومن ثم تسلل انتحاريون آخرون إلى داخل المقر، ما أدى إلى تبادل إطلاق نار بين المهاجمين وقوات الأمن التي حاصرت المنطقة من كل الجهات. وقال المسؤول في شرطة مدينة ميان محمد سعيد للإعلاميين إن قوات الأمن قتلت اثنين من الانتحاريين، وعملية التطهير ما زالت متواصلة.

وأشار المسؤول إلى مقتل ثلاثة من عناصر القوات الحدودية وإصابة سبعة آخرين، إضافة إلى مواطنين اثنين. وذكر المسؤول أن الانتحاريين حاولوا بعد التفجير الأول التسلل إلى داخل المقر ولكن قوات الأمن تصدت لهم.

من جانبه، قال زر محمد خان، وهو شاهد عيان في المنطقة، لـ"العربي الجديد"، إن انفجارين كبيرين وقعا في المنطقة ولا يزال تبادل إطلاق النار مكثفاً ومستمراً، بينما أخلت قوات الجيش المنطقة من الناس، حيث يقع المقر المستهدف في قلب المدينة ووسط سوق "صدر"، وهو السوق المركزي في المدينة المكتظ بالمواطنين. كما يقع مقر القوات الحدودية قبالة مركز تجاري مشهور يسمى مركز دينز التجاري. وجاء الهجوم بعد هجومين كبيرين نفذهما عدد كبير من المسلحين على مركزين للشرطة في منطقة بنو، إلى الشمال الغربي أيضاً.

وقالت الشرطة، في بيان، إن الهجومين وقعا خلال الليل الفائت وشارك فيهما أكثر من 200 مسلح، مستخدمين أسلحة ثقيلة وخفيفة وقنابل يدوية. ولم يشر بيان الشرطة إلى حجم الخسائر، لكن مصادر مستقلة أكدت نقلا عن مصادر قبلية مقتل وإصابة 15 من رجال الشرطة، علاوة على مقتل اثنين من المهاجمين.