3 قتلى بهجوم أوكراني على القرم وروسيا تقصف 4 سفن في البحر الأسود

- شهدت شبه جزيرة القرم هجومًا أوكرانيًا أدى إلى مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة اثنين، بينما تعرض مستودع في منطقة فلاديمير بروسيا لأضرار جراء هجوم بطائرات مسيّرة. - أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن استمرار هجماتها على البنية التحتية للموانئ الأوكرانية، مستهدفة ثلاث سفن شحن جاف في البحر الأسود وسفينة أخرى في ميناء ميكولايف. - أسقطت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية 163 من أصل 181 طائرة مسيّرة روسية، في ظل تصاعد الهجمات المتبادلة بين موسكو وكييف، مع استمرار الحرب منذ فبراير 2022.

سقط ثلاثة قتلى وأصيب آخران، جراء هجوم أوكراني على شبه جزيرة القرم، بالتزامن مع استهداف آخر لمستودع في منطقة فلاديمير وسط روسيا، في وقت أعلنت فيه وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن قواتها واصلت خلال الليل شنّ هجمات على البنية التحتية للموانئ الأوكرانية. وقال سيرغي أكسيونوف، حاكم شبه جزيرة القرم المعيّن من جانب روسيا، اليوم الاثنين، إن ثلاثة مدنيين قتلوا وأصيب آخران في "هجوم شنّه العدو" خلال الليل على شبه الجزيرة التي تسيطر عليها روسيا.

من جانبها، ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء، نقلاً عن الحاكم المحلي أن النيران اشتعلت في مستودع في منطقة فلاديمير بوسط روسيا، وتعرّض أيضاً لأضرار جراء هجوم بطائرات مسيّرة. في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن قواتها واصلت خلال الليل شنّ هجمات على البنية التحتية للموانئ الأوكرانية، مشيرة إلى استهدافها بطائرات مسيرة ثلاث سفن شحن جاف في البحر الأسود، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبيرغ للأنباء. وأضافت الوزارة أنه جرى استهداف سفينة شحن جاف أخرى داخل ميناء ميكولايف الأوكراني.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أنواع الطائرات المسيرة التي استخدمتها روسيا في هجومها على أوكرانيا؟ ما هي الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للموانئ الأوكرانية نتيجة الهجمات الروسية؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

من جانبه، أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق "تليغرام"، اليوم الاثنين، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 163 من أصل 181 طائرة مسيّرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم واسع على شمال أوكرانيا وجنوبها وشرقها خلال الليل. وقال البيان إنّ القوات الروسية شنّت هجوماً واسعاً على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 181 طائرة مسيّرة من طراز "شاهد"، و"غيربيرا"، و"إيتالماس" وطرز أخرى، جرى إطلاقها من مناطق بريانسك وكورسك وميليروفو وأوريول وشاتالوفو الروسية، بالإضافة إلى دونيتسك وهفارديسكي بشبه جزيرة القرم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأدت ضربات أوكرانية على روسيا إلى مقتل تسعة أشخاص على الأقلّ الأحد، فيما أودت هجمات روسية على أوكرانيا بخمسة على الأقلّ، وفق مسؤولين في البلدين.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار تبادل الضربات بعيدة المدى بين موسكو وكييف، إذ كثفت أوكرانيا خلال الأسابيع الأخيرة هجماتها على القواعد الجوية ومنشآت الطاقة ومراكز الإمداد داخل العمق الروسي، بينما تواصل روسيا استهداف الموانئ والبنى التحتية والمنشآت العسكرية والمدن الأوكرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة، في إطار الحرب المستمرة منذ فبراير/ شباط 2022. وجرى تبادل للهجمات بين موسكو وكييف في الأشهر الأخيرة، فيما لا تزال المحادثات التي تقودها الولايات المتحدة، بهدف إنهاء هذا النزاع الأدمى في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية معلّقة.

(أسوشييتد برس، رويترز، العربي الجديد)