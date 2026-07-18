3 قتلى بهجمات روسية على ميناءين في أوكرانيا

- تصعيد عسكري في أوكرانيا مع استهداف القوات الروسية لميناءي ميكولايف وأوديسا، مما أدى إلى مقتل وإصابة مدنيين وتضرر سفن أجنبية. - أوكرانيا ترد باستهداف 12 سفينة روسية في البحر الأسود، بما في ذلك ناقلتي نفط، بهدف تعطيل شبكة نقل النفط الروسية. - تركيا تحذر من اتساع نطاق الحرب إلى البحر الأسود وتدعو للحفاظ على استقرار الممر البحري ومواصلة محادثات إسطنبول بين موسكو وكييف.

أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم، مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين في هجمات روسية استهدفت ميناءي ميكولايف وأوديسا، وهما من أبرز موانئ أوكرانيا المطلة على البحر الأسود. وأفاد مسؤولون أوكرانيون بأن القوات الروسية شنت هجمات بطائرات مسيّرة على ميناءي المدينتين، في إطار ضغوط مكثفة على مسارات التجارة الرئيسية لأوكرانيا، مشيرين إلى أن الهجمات ألحقت أضراراً بثلاث سفن مدنية ترفع أعلاماً أجنبية.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الأضرار التي لحقت بالسفن المدنية الأجنبية نتيجة الهجمات؟ ما هو الهدف المعلن لأوكرانيا من استهداف السفن الروسية في البحر الأسود؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وأكد المسؤولون مقتل شخصين في إحدى الغارات التي وقعت صباح اليوم، بينما كانا على متن سفينة أجنبية، فيما قُتل شخص ثالث في هجوم استهدف أوديسا، أكبر موانئ جنوبي أوكرانيا. وقال حاكم منطقة أوديسا، أوليغ كيبر، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن هجوماً روسياً لاحقاً أصاب سفينة ترفع علم جزر مارشال في أحد موانئ المنطقة، ما ألحق أضراراً بها وأدى إلى اندلاع حريق وإصابة أربعة من أفراد طاقمها، البالغ عددهم 17 شخصاً، لافتاً إلى إجلاء الطاقم بالكامل.

من جهته، أعلن قائد قوات الأنظمة غير المأهولة الأوكرانية، روبرت بروفدي، أن بلاده استهدفت 12 سفينة روسية أخرى في البحر الأسود أمس الجمعة، مضيفاً أن ذلك رفع العدد الإجمالي للسفن التي تعرضت للاستهداف خلال الشهر الجاري في البحرين الأسود وآزوف إلى 159 سفينة. في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت 24 سفينة يستخدمها الجيش الأوكراني خلال الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أنها ضربت أيضاً منشآت في ميناءي أوديسا وتشورنومورسك.

وكانت أوكرانيا قد أعلنت أمس الجمعة استهداف ناقلتي نفط روسيتين في البحر الأسود بواسطة مسيّرات بحرية، في عملية قال جهاز الأمن الأوكراني إنه نفذها بالتعاون مع البحرية الأوكرانية، مستهدفاً ما وصفه بـ"أسطول الظل" الروسي المستخدم في نقل النفط والوقود. وأوضح الجهاز أن إحدى الناقلتين المستهدفتين نقلت، منذ بداية عام 2026، نحو ثلاثة ملايين طن من خام الأورال الروسي، فيما أشار إلى أن الطيران الروسي حاول اعتراض المسيّرات البحرية بإلقاء القنابل وإطلاق نيران الرشاشات، إلا أن ذلك لم يمنع إصابة الناقلتين.

أخبار أوكرانيا تستهدف ناقلتي نفط روسيتين في البحر الأسود

وشهد الخميس الماضي تنفيذ واحدة من أكبر موجات الضربات البحرية الأوكرانية منذ بداية شهر يوليو/تموز الجاري، إذ قال قائد قوات الأنظمة غير المأهولة الأوكرانية، روبرت بروفدي، إن القوات الأوكرانية استهدفت 11 سفينة في البحرين الأسود وآزوف، بينها خمس ناقلات نفط وناقلة غاز وثلاث سفن بضائع سائبة وزورقا سحب.

ويعكس التصعيد الأخير انتقال الحملة الأوكرانية من بحر آزوف إلى البحر الأسود، بعد أن ركزت في أيامها الأولى على تعطيل خطوط الإمداد البحرية الروسية المؤدية إلى شبه جزيرة القرم. وتقول كييف إن الهدف من العمليات ليس إغراق السفن، بل إخراجها من الخدمة وتعطيل شبكة نقل النفط والوقود والبضائع التي تعتمد عليها روسيا في دعم عملياتها العسكرية، بينما تصف موسكو هذه الهجمات بأنها "استهداف للسفن المدنية وتهديد لحرية الملاحة".

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، حذّر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان من اتساع نطاق الحرب الروسية الأوكرانية إلى البحر الأسود، مؤكداً أن أنقرة لا تريد انتقال المواجهات إلى هذا الممر البحري الحيوي. وقال، خلال مؤتمر صحافي عقده في كييف مع نظيره الأوكراني أندريه سيبيها، الخميس، إنه "لا يمكن تبرير استهداف الموانئ وناقلات النفط وقوارب الصيد وتعريض حياة المدنيين للخطر في البحر الأسود". وشدد فيدان على ضرورة الحفاظ على استقرار البحر الأسود، داعياً جميع الأطراف إلى التحلي بالحكمة والتصرف بمسؤولية، وأكد أهمية مواصلة محادثات إسطنبول بين موسكو وكييف، باعتبارها المسار الأنسب للحفاظ على قنوات التفاوض مفتوحة رغم استمرار العمليات العسكرية.

(قنا، رويترز، العربي الجديد)

