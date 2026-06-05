3 قتلى بقصف روسي على أوكرانيا

- أسفر القصف الروسي عن مقتل ثلاثة أشخاص في أوكرانيا، حيث أطلقت روسيا صاروخين و216 طائرة مسيّرة، وتمكن الجيش الأوكراني من إسقاط 198 منها. - اقترح الرئيس الأوكراني زيلينسكي لقاءً مع بوتين لإنهاء الحرب، محذراً من استمرار القتال إذا لم يتم التوصل لاتفاق، وأشار إلى أن الروس سئموا من الحرب ويرغبون في السلام. - الكرملين رحب بلقاء زيلينسكي وبوتين في موسكو، مؤكداً أن الرئيس الأوكراني مرحب به في أي وقت.

أسفر قصف روسي عن مقتل ثلاثة أشخاص ليل الخميس إلى الجمعة في مناطق أوكرانية عدة، وفق ما أعلنت السلطات المحلية. وقال الجيش الأوكراني إن روسيا أطلقت ليلاً صاروخين و216 طائرة مسيّرة بعيدة المدى، وإنه أسقط 198 منها.

وقُتلت امرأة في زابوريجيا شرق البلاد، ورجل يبلغ من العمر 75 عاماً في خيرسون جنوباً، جراء هجمات بالطائرات المسيّرة. وتعرضت منطقة دنيبروبتروفسك شرقي أوكرانيا لهجمات بالطائرات المسيّرة وقصف مدفعي، ما أدى إلى مقتل امرأة في بلدة بافلوغراد، بحسب السلطات المحلية.

ويأتي ذلك في وقت نشر فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رسالة مفتوحة موجهة إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، اقترح فيها لقاء بين الزعيمين للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، محذراً من أن كييف مستعدة لمواصلة القتال إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فيما قال الكرملين إن زيلينسكي مرحب به للقاء بوتين في موسكو "في أي وقت".

أخبار زيلينسكي يدعو بوتين في رسالة مفتوحة إلى محادثات لإنهاء الحرب

وقال زيلينسكي في رسالته إن غالبية الروس سئموا من هجمات الصواريخ والطائرات المسيّرة الأوكرانية، ومن التضخم ونقص الوقود، وإنهم مستعدون للسلام. وأضاف: "إذا لم تصل بنفسك إلى استنتاج مفاده أن الوقت حان لإنهاء هذه الحرب، فستواصل أوكرانيا القتال من أجل بقائها"، محذراً من أن ذلك قد يهدد مكانة بوتين الشخصية. وتابع: "هذه حقيقة من حقائق التاريخ الروسي، تعرفها جيداً: عندما تعاني روسيا، يأتي التغيير".

من جانبه، قال الكرملين إن الرئيس الأوكراني مرحّب به للاجتماع بنظيره الروسي في موسكو "في أي وقت". ونقلت وسائل إعلام رسمية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله: "يمكن لزيلينسكي المجيء إلى موسكو في أي وقت"، مضيفاً أن بوتين لم يطّلع بعد على رسالة الرئيس الأوكراني.

(فرانس برس، العربي الجديد)