3 قتلى بقصف أميركي على قارب للاشتباه بتهريبه مخدرات

- نفذ الجيش الأميركي ضربة مميتة استهدفت قاربًا يُشتبه في تهريبه المخدرات، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، ليصل إجمالي القتلى إلى 177 في الحملة ضد مهربي المخدرات في الكاريبي والمحيط الهادئ. - تثير العمليات الأميركية جدلاً حول شرعيتها، حيث لم تُقدم أدلة قاطعة على تورط السفن المستهدفة في تهريب المخدرات، مما دفع خبراء القانون الدولي لاعتبارها عمليات قتل خارج نطاق القضاء. - تعكس هذه العمليات تصعيدًا أميركيًا في مكافحة تهريب المخدرات في أميركا اللاتينية، معتمدين على الضربات المباشرة والملاحقات البحرية، وسط انتقادات لغياب الشفافية وتداخل الأهداف الأمنية والسياسية.

أعلن الجيش الأميركي، يوم أمس الأربعاء، مقتل ثلاثة أشخاص في ضربة استهدفت قاربًا اشتبه في تهريبه المخدرات، وهو خامس هجوم من نوعه خلال أسبوع. وقالت القيادة العسكرية الأميركية لأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، عبر منصة "إكس"، إنها نفذت "ضربة مميتة على قارب تديره منظمات إرهابية مصنفة"، من دون تسميتها. وأضافت: "قتل ثلاثة إرهابيين من تجار المخدرات الذكور خلال هذه العملية".

وبذلك، يرتفع إجمالي عدد قتلى الحملة العسكرية الأميركية ضد مهربي المخدرات في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ إلى 177 على الأقل، بحسب تعداد أجرته وكالة "فرانس برس". وتقول إدارة الرئيس دونالد ترامب إنها في حالة حرب فعليًا مع ما تسمّيه "إرهابيي المخدرات" الذين ينشطون في أميركا اللاتينية، لكنها لم تقدم أي دليل قاطع على تورط السفن المستهدفة في تهريب المخدرات، ما أثار جدلًا حول شرعية هذه العمليات.

ويقول خبراء في القانون الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إن هذه الضربات ترقى، على الأرجح، إلى عمليات قتل خارج نطاق القضاء، إذ يبدو أنها استهدفت مدنيين لا يشكلون تهديدًا مباشرًا للولايات المتحدة. ونشرت واشنطن قوة كبيرة في منطقة الكاريبي، حيث شنت قواتها في الأشهر الأخيرة غارات على قوارب يشتبه في تهريبها المخدرات، واستولت على ناقلات نفط، ونفذت عملية في العاصمة الفنزويلية اعتقلت خلالها الرئيس اليساري نيكولاس مادورو.

وتأتي هذه العمليات في سياق تصعيد أميركي لافت في مكافحة تهريب المخدرات في أميركا اللاتينية، حيث وسعت واشنطن نطاق عملياتها العسكرية خلال الفترة الأخيرة، معتمدة على الضربات المباشرة والملاحقات البحرية، في تحول يعكس توجّهًا أكثر تشددًا في التعامل مع شبكات التهريب. ويثير هذا النهج انتقادات متزايدة، خاصة في ظل غياب الشفافية بشأن طبيعة الأهداف، وتداخل العمليات الأمنية مع اعتبارات سياسية وأمنية أوسع في المنطقة.

(فرانس برس، العربي الجديد)