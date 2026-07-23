3 شهداء وحصار على بيت فوريك وجنين عقب إصابة إسرائيلي بعملية طعن

- شهدت نابلس توترات بعد عملية طعن قرب مستوطنة "ألون موريه"، حيث أُصيب مستوطن وقُتل فلسطينيان، مما أدى لفرض حصار على بيت فوريك واحتجاز جثمانيهما. - في جنين، استشهد يزن صوافطة برصاص الاحتلال بعد عملية طعن، وأغلقت القوات الإسرائيلية الطريق المؤدي إلى معسكر قرب "غانيم"، مما زاد التوتر. - تزامنت الأحداث مع اعتداءات المستوطنين على بيت فوريك، حيث أصيب فلسطينيون أثناء محاولتهم إخماد حريق، واندلعت مواجهات عنيفة تعاملت معها طواقم الهلال الأحمر.

أُصيب مستوطن إسرائيلي بجروح خطيرة، اليوم الخميس، في عملية طعن وقعت قرب مستوطنة "ألون موريه" المقامة على أراضي الفلسطينيين شرقي مدينة نابلس، فيما ذكر جيش الاحتلال، في بيان، أن مستوطناً آخر وجد في المكان قتل فلسطينيَّين يُزعم أنهما منفذا عملية الطعن قرب المستوطنة. كما فرض جيش الاحتلال حصاراً على بلدة بيت فوريك شرقي نابلس، بذريعة أن منفذي العملية من سكان البلدة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأنها تبلّغت من الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية باستشهاد الشاب محمود حسين حمدان أبو سمرة (20 عاماً)، والطفل محمد سامر محمد مليطات (16 عاماً) برصاص الاحتلال في بلدة بيت فوريك، واحتجاز جثمانيهما. وشدد جيش الاحتلال إجراءاته العسكرية شرق مدينة جنين شمال الضفة الغربية، بزعم تنفيذ شاب فلسطيني عملية طعن. وأعلن في بيان لاحق، أنه في أعقاب بلاغ عن عملية طعن في منطقة جنين تمكّن جنوده من تصفية منفذ العملية. وبحسب مصادر محلية، فقد فرضت قوات الاحتلال إغلاقاً على الطريق المؤدي إلى معسكر أقيم قرب مستوطنة "غانيم" في مدينة جنين، عقب زعمه تنفيذ شاب عملية طعن استهدفت أحد الجنود. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد الشاب يزن فخري صوافطة (25 عاماً) من طوباس، إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عصر اليوم، قرب دوار حداد شرقي جنين، واحتجاز جثمانه.

وبخصوص عملية الطعن الأولى، ذكرت منظمة "إنقاذ بلا حدود" الإسرائيلية أن المستوطن، وهو في الخمسينيات من عمره، أصيب بطعنة في الصدر، ونُقل بمروحية عسكرية لتلقي العلاج، ووصفت حالته بالخطيرة. وبحسب القناة 12 العبرية، اندلع حريق قرب بؤرة "ديرخ أفراهام" الاستيطانية المجاورة، وعندما وصل مستوطنون لإخماده تعرّض أحدهم للطعن.

وأُقيمت مستوطنة "ألون موريه" التي وقعت عملية العطن بالقرب منها، على أراضي قريتي دير الحطب وعزموط شرقي نابلس. وكان مستوطنون قد أقاموا، في 17 يوليو/تموز الجاري، بؤرة استيطانية جديدة على أراضي قرية عزموط، بمحاذاة المستوطنة، ضمن مساعي التوسع والاستيلاء على مزيد من أراضي القرية والقرى المجاورة.

إصابات في اعتداءات المستوطنين على بيت فوريك

في غضون ذلك، أصيب عدد من الفلسطينيين، ظهر اليوم الخميس، بجروح بالرصاص خلال اعتداء نفذه مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة بيت فوريك شرقي نابلس. وقال مدير بلدية بيت فوريك أحمد نصاصرة، لـ"العربي الجديد"، إن إصابات وقعت بين المواطنين جراء إطلاق نار من المستوطنين وقوات الاحتلال في منطقة السهل بالبلدة، عقب محاولة الأهالي الوصول إلى أراضيهم التي أضرم المستوطنون النار فيها لإخمادها. وأوضح نصاصرة أن مواجهات اندلعت بين الأهالي والمستوطنين بعد محاولة المواطنين التصدي للاعتداء وإخماد الحريق، لافتاً إلى أن المستوطنين منعوا الأهالي من الوصول إلى إطفاء النيران، ما أدى إلى تصاعد المواجهات وإطلاق النار على المواطنين.

وكان نصاصرة قد قال في وقت سابق إن طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني تعاملت مع إصابتين، فيما لا تزال هناك إصابات أخرى في المراكز الطبية داخل البلدة، إضافة إلى إصابات لم تتضح طبيعتها بعد، وبعض الحالات لا تزال محتجزة، ولم تتوفر معلومات كاملة بشأن وضعها. من جانبه، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه في نابلس تعاملت مع إصابتين بالرصاص الحي في البطن خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيت فوريك، وجرى نقلهما إلى المستشفى.