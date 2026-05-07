3 شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي غربي غزة

استشهد 3 فلسطينيين وأصيب 4 آخرون، بينهم امرأة، اليوم الخميس، في قصف إسرائيلي استهدف نقطةً للأجهزة الأمنية في مدينة غزة. وأفاد مصدر محلي لـ"العربي الجديد"، بأن طائرة أباتشي أطلقت صاروخاً واحداً على الأقل تجاه غرفة تتبع للأجهزة الأمنية في منطقة أنصار غربي مدينة غزة، بعد تحليقها على ارتفاعات منخفضة لفترة من الزمن، تزامناً مع تحليق مكثف للمسيّرات الإسرائيلية.

وأشار المصدر إلى نقل الشهداء والمصابين إلى مجمع الشفاء الطبي غربي غزة، فيما نُقلت إحدى الإصابات إلى مستشفى السرايا الميداني التابع للهلال الأحمر الفلسطيني وسط المدينة. من جانبها، ذكرت وزارة الداخلية في غزة، أن ثلاثة من ضباط الأمن وعناصره استشهدوا في استهداف إسرائيلي لنقطة حراسة لمقر أمني غربي مدينة غزة، فيما أصيب رابع بجروح خطيرة، كما أصيب عدد آخر من المدنيين جراء الاستهداف.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة قد أعلنت، في تقريرها الإحصائي اليومي، وصول 9 شهداء إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينهم 6 شهداء جدد و3 شهداء متأثرون بجراحهم، إضافة إلى 39 إصابة نتيجة الاستهدافات الإسرائيلية.

وأوضحت الوزارة أنه منذ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، بلغ إجمالي عدد الشهداء 846 شهيداً، فيما وصل عدد المصابين إلى 2418 مصاباً، في وقت انتشلت فيه الطواقم الطبية 769 شهيداً. وبحسب بيانات الوزارة، بلغت الحصيلة التراكمية للشهداء منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 نحو 72 ألف و628 شهيداً، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 172 ألفاً و520 مصاباً.

ومساء الأربعاء، استهدفت إسرائيل عزام، نجل رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، قبل أن يُعلن صباح اليوم الخميس استشهاده، كما أعلن وقوع شهيد ثاني وإصابة 10 آخرين في الاستهداف ذاته. يأتي ذلك فيما يتصاعد الحديث عن احتمالية استئناف الحرب في قطاع غزة، بذريعة عدم التزام حركة حماس بتنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتحديداً تفكيك سلاحها ونزعه بشكل كامل والتخلي عن حكم القطاع.