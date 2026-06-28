3 شهداء وجرحى في غارتين إسرائيليتين على بيت لاهيا وخانيونس

- استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون بجراح خطيرة جراء قصف إسرائيلي بطائرات مسيرة في مناطق مختلفة من قطاع غزة، مما أدى إلى تكدس النازحين في مناطق القصف. - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة 43 آخرين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مع استمرار العدوان الإسرائيلي وصعوبة الوصول إلى الضحايا. - ارتفعت حصيلة الضحايا منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر إلى 1,041 شهيداً و3,372 إصابة، مع استمرار الجهود لانتشال الشهداء من تحت الأنقاض.

استُشهد فلسطينيان وأُصيب ثالث بجراح وصفت بالخطيرة، ظهر اليوم الأحد، في قصف إسرائيلي نفذته مسيرة إسرائيلية طاول مجموعة من المواطنين في منطقة السلاطين في بلدة بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة، فيما استشهد فلسطيني وأصيب ثلاثة آخرون، مساء اليوم الأحد، جراء قصف نفذته طائرة مسيّرة إسرائيلية في منطقة المواصي الواقعة غربي مدينة خانيونس.

وأفادت مصادر ميدانية وطبية "العربي الجديد" بأن مسيّرة إسرائيلية أطلقت صاروخاً استهدف تجمعاً للنازحين في محيط منطقة طبريا بمواصي خانيونس، حيث تشهد المنطقة تكدساً للنازحين وخياماً لمئات الأسر. وبحسب المصادر، تسبب القصف الإسرائيلي في استشهاد فلسطيني وتحول جثمانه إلى أشلاء، نُقلت إلى المستشفى الميداني الكويتي غربي مدينة خانيونس، فضلاً عن نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كذلك، كانت مصادر ميدانية وطبية قد ذكرت لـ"العربي الجديد" أن طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني قامت بانتشال شهيدين من المكان المستهدف، حيث نُقل الأول إلى مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، والآخر إلى مستشفى السرايا الميداني التابع للهلال الأحمر. وبحسب المصادر، فإن الإصابة التي نُقلت من المكان في درجة عالية من الخطورة، وتخضع للرعاية الطبية من قبل الأطباء في مستشفى السرايا الميداني، فيما من المتوقع أن يجري تشييع الشهداء في وقت لاحق من اليوم. وذكرت مصادر محلية أن الشهيدين جرى التعرف إليهما من قبل ذويهما، وهما وائل لبد ومعاذ أحمد، وهما من سكان شمال القطاع.

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وصباح الأحد، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة استشهاد ثلاثة فلسطينيين، وإصابة 43 آخرين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وأوضحت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن عدداً من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة، نتيجة استمرار الاستهداف وصعوبة الأوضاع الميدانية.

وبيّنت الوزارة أن حصيلة الضحايا منذ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي ارتفعت إلى 1,041 شهيداً، إضافة إلى 3,372 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات انتشال الشهداء 786 حالة. وأكدت وزارة الصحة أن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 ارتفعت إلى 73,054 شهيداً و173,480 إصابة.