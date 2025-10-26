3 شهداء من جراء غارات إسرائيلية على لبنان

- تصاعدت الهجمات الإسرائيلية على جنوب وشرق لبنان، مما أدى إلى استشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين، وسط خروقات مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله. - زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدافه لعناصر من حزب الله، مما يزيد من التوترات في المنطقة، بينما تواصل إسرائيل احتلالها لخمس تلال لبنانية. - تتزايد المخاوف في لبنان من توسع العدوان الإسرائيلي، في ظل غياب مؤشرات للحل، بينما تكثف السلطات اللبنانية جهودها الدبلوماسية لتجنب تصعيد أمني كارثي.

استشهد ثلاثة أشخاص وأصيب آخرون، اليوم الأحد، من جراء غارات إسرائيلية منفصلة استهدفت جنوب لبنان وشرقه، في تصعيد جديد للأعمال العسكرية التي تشهدها المناطق الجنوبية بالخصوص على وقع الخروقات الإسرائيلية المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار. وقالت وزارة الصحة اللبنانية في بيان إن "غارة العدو الإسرائيلي على سيارة في بلدة الناقورة، قضاء صور، أدت إلى سقوط شهيد".

وفي بيان آخر، أفادت الوزارة بأن "غارة العدو الإسرائيلي على سيارة في بلدة النبي شيت، قضاء بعلبك"، في شرق لبنان، "أدت إلى سقوط شهيد". كما أعلنت وزارة الصحة عن إصابة لبناني بجروح إثر انفجار مخلفات الحرب في بلدة عيترون، قضاء بنت جبيل. من جانبها، أفادت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية بأن طائرة مسيّرة لجيش الاحتلال الإسرائيلية شنت ضربة على الحفير الفوقا المجاورة لبلدة بوداي غرب بعلبك، ما أدى إلى سقوط شهيد وإصابة آخرين بجروح. وأمس السبت، سقط شهيدان لبنانيان من جراء غارتين استهدفت إحداهما دراجة نارية في بلدة القليلة جنوبي البلاد، فيما أصابت الأخرى سيارة في بلدة حاروف بقضاء النبطية.

في الأثناء، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، اليوم، أنه قضى على عنصر في قوة الخاصة لوحدة الرضوان التابعة لحزب الله اللبناني. وقال إنه هاجم مساء أمس منطقة القليعة في جنوب لبنان وقضى على محمد أكرم عربية، زاعماً أنه أحد عناصر القوة الخاصة في قوة الرضوان. وتابع ضمن مزاعمه أن عربية شارك في محاولات إعادة تأسيس قدرات قتالية لحزب الله وبنى تحتية تابعة له.

وشهدت الفترة الأخيرة تصعيداً لافتاً في هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي على لبنان وصل إلى حد تنفيذ أحزمة نارية في شرق البلاد وجنوبه. وبعد غارات إسرائيلية مكثفة على جنوب لبنان في 11 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، حذر الرئيس اللبناني جوزاف عون من نقل تل أبيب نار غزة إلى بلاده. وتواصل إسرائيل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه مع حزب الله في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وتستمر في احتلال خمس تلال لبنانية سيطرت عليها خلال الحرب.

وعلى وقع التصعيد الإسرائيلي، تزداد المخاوف في لبنان من توسعة للعدوان، خصوصاً في ظل عدم وجود أي مؤشرات حالية للحلّ، ولا ضمانات دولية بوقف إسرائيل اعتداءاتها، علماً أن السلطات اللبنانية تكثف اتصالاتها ومشاوراتها من أجل تلافي أي سيناريو أمني كارثي، ولتأكيد موقفها المؤيّد للتفاوض، وأهمية دور لجنة الإشراف على وقف العمليات العدائية "ميكانيزم" في هذه المرحلة الحرجة.