3 شهداء في مدينة غزة.. و"حماس" تحذر من قرار إسرائيلي بنسف الاتفاق

- تصعيد إسرائيلي مستمر: استشهد ثلاثة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على غزة، ضمن سلسلة هجمات استهدفت مواقع مدنية وأمنية، مما أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني وتكدس النازحين. - استهداف متكرر للشرطة: شهدت الأيام الأخيرة استهدافاً متكرراً لعناصر الشرطة في غزة، مما أثار الفوضى والخوف بين السكان، وسط غياب تعليقات رسمية من الجهات الحكومية. - اتهامات حماس للاحتلال: حماس تتهم الاحتلال بتعمد تخريب مسارات وقف إطلاق النار، مشيرة إلى استمرار القتل اليومي والحصار، مما يستدعي موقفاً واضحاً من الوسطاء والدول الضامنة.

استشهد ثلاثة فلسطينيين، فجر اليوم الاثنين، في قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف مجموعة من الفلسطينيين في منطقة عسقولة بمدينة غزة. وقال شهود عيان إن طائرة إسرائيلية مسيّرة أطلقت صاروخاً واحداً على مجموعة من الفلسطينيين في منطقة عسقولة، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة وإصابة آخرين.

ويوم الأحد، استشهد ثمانية فلسطينيين، بينهم أربعة من عناصر الشرطة وأربعة مدنيين، من بينهم طفل وطفلة وأسير محرر، بقصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي بطائرات مسيّرة استهدف نقاطاً للشرطة في مواصي خانيونس جنوبي قطاع غزة، وبإطلاق نار من جيش الاحتلال على مناطق شرقي المدينة.

وقال ناشطون وشهود عيان إن القصف الأول استهدف حواجز تفتيش تابعة لعناصر الشرطة، ما أحدث حالة من الفوضى والخوف بين النازحين، فيما لم يصدر تعقيب عن الجهات الأمنية والحكومية في القطاع.

والأربعاء الماضي، استشهد فلسطينيان وأُصيب ثالث بجراح خطرة في قصف بطائرة إسرائيلية مسيّرة استهدف مجموعة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وقال ناشطون وشهود عيان إن المستهدفين من عناصر جهاز الشرطة التابع للحكومة في غزة.

وتأتي هذه الهجمات في سياق تصعيد مستمر تشهده مناطق قطاع غزة، حيث يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف مواقع مدنية وأخرى مرتبطة بالأجهزة الحكومية، بما في ذلك عناصر الشرطة، ضمن نمط متكرر من الضربات بالطائرات المسيّرة. ويؤدي هذا التصعيد إلى تفاقم الوضع الإنساني، خصوصاً في ظل تكدس النازحين في مناطق محدودة وضعف الإمكانات الطبية.

"حماس": الاحتلال يتعمّد تخريب جميع مسارات وقف إطلاق النار في غزة

في غضون ذلك، قال الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، اليوم، إنّ تصعيد الاحتلال لعمليات القتل اليومية بحق أهالي قطاع غزة لم يتوقف منذ إعلان وقف إطلاق النار (في العاشر من أكتوبر 2025)، بل ترافق مع تشديد الحصار، رغم التزام المقاومة ببنود الاتفاق. وأوضح قاسم، في تصريح وُزّع على وسائل الإعلام، أنّ ذلك "يكشف عن قرار واضح لدى الاحتلال بنسف الاتفاق وتقويضه رغم جميع مساعي الوسطاء"، مشيراً إلى أنّ هذا السلوك "يستدعي موقفاً واضحاً وصريحاً من الوسطاء والدول الضامنة، وكذلك من مجلس السلام، لتبيان موقفهم من الاتفاق، في ظل تنصل الاحتلال الكامل منه وتعمده تخريب جميع مساراته".

ولفت إلى أن قطاع غزة يعيش تحت وطأة مجزرة متواصلة في ظل القتل اليومي والحصار المشدد والخنق المستمر، إلى جانب تدهور إنساني كارثي وتعطيل جهود إعادة الإعمار.