3 شهداء في لبنان.. والاحتلال يدعي اغتيال عنصر في فيلق القدس الإيراني

- شنت إسرائيل غارات على لبنان، مما أدى إلى استشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين، واستهدفت الغارات مناطق في شرق وجنوب البلاد، بما في ذلك قضاء الهرمل ومرجعيون وصور. - زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه اغتال عناصر مرتبطة بفيلق القدس وحزب الله، متهمًا إياهم بالتخطيط لهجمات ضد إسرائيل، رغم وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في نوفمبر 2024. - خرقت إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار أكثر من 10,000 مرة، مما أدى إلى سقوط مئات الشهداء والجرحى، واستمرار احتلالها لأراضٍ لبنانية.

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد ثلاثة أشخاص من جراء غارات إسرائيلية على شرق لبنان وجنوبه، اثنان بغارة إسرائيلية على حافلة صغيرة في بلدة حوش السيد علي قضاء الهرمل (شرق)، فيما استشهد آخر في غارة استهدفت سيارة في بلدة مجدل سلم قضاء مرجعيون (جنوب). وليل أمس الأربعاء، أدت غارة إسرائيلية على سيارة في بلدة جناتا في قضاء صور، جنوبي لبنان، إلى إصابة مواطن بجروح، بحسب الوزارة.

كما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية بأنّ مسيرة إسرائيلية نفذت غارة، بعد ظهر اليوم الخميس، مستهدفة آلية "بيك اب" عند مدخل بلدة صفد البطيخ في قضاء بنت جبيل، جنوبي لبنان، مشيرة إلى وقوع إصابة. وفي السياق، ألقت مسيّرة إسرائيلية قنبلتين بين بلدتي بليدا وعيترون جنوباً، ولم يفد عن وقوع إصابات، وفق الوكالة. كذلك أطلقت حامية الموقع الإسرائيلي المستحدث في تلة الحمامص جنوب مدينة الخيام، جنوبي لبنان، مساء اليوم الخميس، رشقات رشاشة باتجاه محيطه، بينما تمكنت فرق الدفاع المدني اللبناني من إخماد حريق اندلع في أحد منازل بلدة بليدا بعد استهدافه بمسيّرة مفخخة، ما أدى إلى حصول أضرار داخله، بحسب الوكالة.

لحظة شن مسيرة إسرائيلية غارة استهدفت آلية في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان pic.twitter.com/4rgmGvxO0p — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 25, 2025

في المقابل، ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان أنه اغتال، اليوم الخميس، عنصراً مرتبطاً بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في ضربة نفذها في لبنان، متهماً إياه بالتخطيط لشن هجمات. وقال في بيانه إنه نفّذ غارة أسفرت عن مقتل "حسين محمود مرشد الجوهري، وهو من أبرز المخربين المنتمين إلى وحدة العمليات التابعة لفيلق القدس"، وفق لغة البيان. واتهم جيش الاحتلال الجوهري بأنه "دفع خلال الأعوام الأخيرة بعمليات ضد دولة إسرائيل في الساحتين السورية واللبنانية"، وكان ينشط "ضد دولة إسرائيل وقوات الأمن بتوجيه إيراني".

كما زعم جيش الاحتلال، في بيان آخر اليوم الخميس، أنه قضى في غارة جوية على عنصرٍ من حزب الله في منطقة الجميجمة (النبطية) جنوبي لبنان، "كان قد شارك في محاولات الحزب إعادة بناء بنى تحتية في المنطقة"، وفق ادعاء البيان.

ورغم دخول وقف إطلاق النار بين الجانبين حيز التنفيذ أواخر العام الماضي، تواصل إسرائيل تنفيذ هجمات يومية على لبنان، لا سيما على جنوب البلاد. وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان، الذي بدأ في أكتوبر/ تشرين الأول 2023 قبل أن يتحول في سبتمبر/ أيلول 2024 إلى حرب شاملة، عن استشهاد أكثر من 4 آلاف شخص وإصابة نحو 17 ألفاً آخرين، قبل أن يتوقف باتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.

كما خرقت إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار أكثر من 10 آلاف مرة، وفق قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، ما أدى إلى سقوط مئات الشهداء والجرحى، فضلاً عن استمرار احتلالها خمس تلال لبنانية سيطرت عليها خلال الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.

