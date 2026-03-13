3 شهداء في قصف إسرائيلي شرقي مدينة غزة

- تصاعد التوتر في غزة: استشهد ثلاثة فلسطينيين في قصف إسرائيلي بطائرة مسيّرة في حي الشجاعية، وسط استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع بالتزامن مع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، مما أدى إلى توسيع عمليات القصف والاغتيالات. - الدفاع الأميركي عن إسرائيل: أعلنت محكمة العدل الدولية أن الولايات المتحدة ستدافع عن إسرائيل المتهمة بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية في غزة، مؤكدة أن الاتهامات باطلة وتهدف لنزع الشرعية عن إسرائيل. - مواجهة قانونية دولية: رفعت جنوب أفريقيا دعوى ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، وانضمت أكثر من 12 دولة للقضية، مما يشير إلى مواجهة قانونية طويلة الأمد حول انتهاكات حقوق الإنسان في غزة.

استشهد ثلاثة فلسطينيين، مساء الجمعة، في قصف إسرائيلي بطائرة مسيّرة استهدف مجموعة من الأهالي قرب شارع مشتهى في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة. وقال شهود ومصادر طبية إنه جرى نقل الشهداء الثلاثة إلى مستشفى المعمداني، ومن ثم إلى مستشفى الشفاء تمهيداً لمواراتهم في الثرى.

ومنذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، لم تنشغل دولة الاحتلال عن غزة، واستمر عدوانها على الفلسطينيين بالتزامن مع استمرار العمل داخل وعلى حدود ما بات يعرف بالخط الأصفر. وفي السياق ذاته، أطلقت الدبابات الإسرائيلية رصاصها تجاه الأهالي في المناطق الشرقية من خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وفي وقت سابق، قال الناطق باسم حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" حازم قاسم لـ"العربي الجديد" إن الاحتلال الإسرائيلي يستغل انشغال المنطقة بالحرب على إيران من أجل فرض وقائع جديدة على الأرض في قطاع غزة، عبر توسيع عمليات القصف والقتل والاغتيالات بشكل يومي. ويأتي ذلك في ظل استمرار عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، بالتزامن مع التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، وسط توسيع إسرائيلة عملية نسف المنازل وقصف المنازل وإغلاق المعابر أمام المساعدات الإنسانية.

واشنطن ستدافع أمام محكمة العدل الدولية عن إسرائيل المتهمة بالإبادة في غزة

إلى ذلك، أعلنت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة ستدافع أمامها عن حليفتها إسرائيل المتهمة بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية خلال حربها على غزة. وقدّمت واشنطن ما يعرف بـ"إعلان التوسط" إلى محكمة العدل الدولية، التي تنظر في القضية المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.

وأكدت واشنطن في الملف المقدم إلى المحكمة وفق ما نقلته وكالة فرانس برس"بأشد العبارات الممكنة أن مزاعم الإبادة الجماعية الموجهة ضد إسرائيل باطلة". وقالت الولايات المتحدة إن قضية جنوب أفريقيا هي الأحدث في سلسلة من "اتهامات باطلة بالإبادة الجماعية موجهة ضد إسرائيل"، والتي قالت إنها مستمرة منذ عقود.

وأضافت أن هذه الاتهامات تهدف إلى "نزع الشرعية عن دولة إسرائيل والشعب اليهودي، وتبرير أو تشجيع الإرهاب ضدهما". ورفعت جنوب أفريقيا دعواها أمام محكمة العدل الدولية في ديسمبر/ كانون الأول 2023، معتبرة أن حرب غزة انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، وهو ما نفته إسرائيل بشدة.

وتقدمت أكثر من 12 دولة بطلبات للانضمام إلى القضية، ما يعني أنها ستعرض وجهات نظرها أمام المحكمة عند انعقادها، وهي عملية قد تستغرق سنوات. وأبدت دول عدة نيتها الدفاع عن موقف جنوب أفريقيا، ما يؤذن بمواجهة حاسمة في قصر السلام، مقر المحكمة. وأصدر قضاة محكمة العدل الدولية أحكاماً عاجلة في القضية، من بينها أمر إسرائيل ببذل كل ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية في غزة والسماح بدخول المساعدات.