3 شهداء بينهم طفل و5 مصابين في دير البلح

- استشهد ثلاثة فلسطينيين، بينهم طفل، وأصيب خمسة آخرون في قصف إسرائيلي على تجمع للفلسطينيين في دير البلح بقطاع غزة، حيث استهدفت طائرة مسيّرة التجمع، مما أدى إلى سقوط الشهداء والمصابين. - جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني نقلت الشهداء والمصابين إلى المستشفيات، وأكدت مصادر محلية أن الشهداء هم علي فايز اسبيتان، حسن سلمان الحناجرة، والطفل مالك وائل أبو شاويش. - يأتي هذا الاستهداف ضمن العدوان المستمر على غزة، مع تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية بسبب الحصار ونقص الإمكانيات الطبية، وتوسيع الاحتلال "الخط الأصفر" في القطاع.

استشهد ثلاثة فلسطينيين، بينهم طفل، وأصيب خمسة آخرون، صباح اليوم الاثنين، في قصف شنّه جيش الاحتلال الإسرائيلي على تجمع للفلسطينيين في شارع البركة جنوب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وأكدت مصادر ميدانية وطبية لـ"العربي الجديد" أن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت التجمع في محيط جسر وادي السلقا بشارع البركة، ما أدى إلى سقوط الشهداء الثلاثة والمصابين.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إنّ طواقمها نقلت الشهداء والمصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج. وحسب مصادر محلية فإن الشهداء هم: علي فايز اسبيتان، وحسن سلمان الحناجرة، والطفل مالك وائل أبو شاويش (8 أعوام)، فيما وصفت مصادر طبية حالة بعض المصابين بأنها بين المتوسطة والخطيرة.

يأتي هذا الاستهداف في سياق العدوان المتواصل على قطاع غزة، الذي يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي قصف المناطق السكنية ومراكز الإيواء والتجمعات المدنية، وارتفاع أعداد الشهداء والجرحى، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية جراء الحصار المستمر ونقص الإمكانيات الطبية.

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من ناحية أخرى، يواصل الاحتلال الإسرائيلي عمليات توسيع ما يسميه "الخط الأصفر" وتقديم المكعبات تجاه المناطق الغربية خلال الأيام الماضية في عدة مناطق بالقطاع، كان آخرها ما حصل الليلة الماضية وصباح اليوم. وذكرت مصادر محلية أن الاحتلال وسّع "الخط الأصفر" مقابل مدخل شركة الكهرباء وسط القطاع إذ أصبح يبعد عن طريق صلاح الدين مترين فقط ما يعرض المواطنين للخطر جراء عمليات إطلاق النار المتكررة على كل من يقترب منه.