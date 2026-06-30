3 شهداء بينهم طفل في قصف إسرائيلي على خانيونس

- استشهد ثلاثة فلسطينيين، بينهم طفل، وأصيب 17 آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف دراجة كهربائية قرب مدينة أصداء الترفيهية شمالي خانيونس، مما أدى إلى أضرار مادية وإصابات بين النازحين. - نقلت طواقم الدفاع المدني والهلال الأحمر المصابين إلى المستشفيات، حيث وُصفت بعض الحالات بالخطيرة، ومن بين الشهداء الطفل طارق أحمد صباح. - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء والمصابين في غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي، حيث بلغ عدد الشهداء 73066 والمصابين 173514.

استشهد ثلاثة فلسطينيين، بينهم طفل، وأصيب 17 آخرون بجروح متفاوتة، بعضها خطير، جراء قصف إسرائيلي استهدف، مساء اليوم الثلاثاء، دراجة كهربائية قرب مدينة أصداء الترفيهية شمالي مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة. وأطلقت مسيّرة إسرائيلية صاروخين باتجاه المنطقة المكتظة بالنازحين، ما أدى إلى استهداف الدراجة بشكل مباشر وإصابة عدد من النازحين، فضلاً عن وقوع أضرار مادية في المكان.

ونقلت طواقم الدفاع المدني الشهداء الثلاثة وثمانية مصابين، بعضهم في حالة خطيرة، إلى مجمع ناصر الطبي، وفق ما أفاد به مصدر في الإسعاف لـ"العربي الجديد"، فيما نقلت طواقم الهلال الأحمر ثمانية مصابين آخرين إلى المستشفى الميداني التابع للجمعية. وذكرت مصادر محلية أن أحد الشهيدين هو الطفل طارق أحمد صباح (9 أعوام).

وفي وقت سابق من اليوم، أُصيب فلسطيني بجروح إثر قصف نفذته مسيّرة إسرائيلية استهدف سطح منزل في حي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة. وأفاد مصدر طبي لـ"العربي الجديد" بأن الطواقم الطبية نقلت المصاب، الذي وُصفت حالته بأنها بين المتوسطة والحرجة، إلى مجمع الشفاء الطبي لتلقي العلاج.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الثلاثاء، وصول ثمانية شهداء و26 مصاباً إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وأوضحت، في تقريرها الإحصائي اليومي، أن إجمالي عدد الشهداء منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 1053 شهيداً، إضافة إلى 3406 مصابين، فيما بلغ عدد جثامين الشهداء التي انتُشلت 786. ووفق الوزارة، ارتفعت الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 73066 شهيداً و173514 مصاباً.