3 شهداء بينهم طفلان وجرحى في خانيونس ومخيم البريج

- استشهد ثلاثة فلسطينيين، بينهم طفلان، وأصيب آخرون جراء غارات إسرائيلية على قطاع غزة، مستهدفة مناطق مثل خانيونس ومخيم البريج، مما أدى إلى إصابات خطيرة واندلاع حرائق. - شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على منازل وشقق سكنية في مخيم الشاطئ وساحة فلسطين، مما أسفر عن إصابات ودمار واسع، وأجبرت العائلات على النزوح في ظل ظروف إنسانية صعبة. - استهدفت الغارات منازل مأهولة بالسكان، مما أدى إلى دمار واسع في مخيم الشاطئ، وزادت من معاناة المدنيين في قطاع غزة.

استُشهد ثلاثة فلسطينيين، بينهم طفلان، اليوم الخميس، جراء غارات شنّها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطينيين اثنين أحدهما طفلة، وإصابة ثلاثة آخرين، بعضهم في حالة خطرة، جراء قصف طيران الاحتلال خيمة لنازحين في منطقة المواصي غربي خانيونس، جنوبي القطاع.

كما استشهد طفل، وأصيب آخرون بجراح، جراء قصف الاحتلال شقة سكنية في مخيم البريج وسط القطاع. وفي الوقت نفسه، أصيب طفل بنيران قوات الاحتلال أثناء وجوده داخل منزله في منطقة أبو شرخ شمالي القطاع. وفي تطور متصل، أسفرت غارة نفّذتها مسيرة إسرائيلية على شقة سكنية قرب مدرسة المأمونية، وسط مدينة غزة، عن وقوع نحو 12 إصابة، بينهم ثمانية أطفال، إضافة إلى اندلاع حريق في المكان.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي المناطق المحددة التي تعرضت للقصف في قطاع غزة؟ كم عدد الأطفال الذين أصيبوا في الغارة على شقة سكنية قرب مدرسة المأمونية؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وشنّت طائرات الاحتلال، مساء الأربعاء وحتى منتصف ليل الخميس، سلسلة غارات استهدفت منازل وشققاً سكنية في مخيم الشاطئ للاجئين الفلسطينيين غربي مدينة غزة، ومنطقة ساحة فلسطين شرقي المدينة، إضافة إلى منزل في مخيم البريج.

وأفادت مصادر ميدانية لـ"العربي الجديد" بأن الغارة الأولى استهدفت منزلاً يعود لعائلة شامية في منطقة كرم مصلحة جنوبي مخيم الشاطئ، ما أدى إلى إصابة سبعة أشخاص، فيما استهدفت الغارة الثانية منزلاً لعائلة أبو شمالة قرب دوار القوقا شمالي المخيم، وأدت إلى إصابة شخصين. وبحسب مصادر محلية، فإن منزل عائلة أبو شمالة يعود إلى عائلة زوجة الشهيد الصحافي ومراسل قناة الجزيرة مباشر محمد وشاح، الذي اغتاله الاحتلال الإسرائيلي قبل نحو شهرين بقصفٍ استهدفه في أثناء وجوده داخل مركبته.

ومنتصف ليل الأربعاء/ الخميس، قصف الاحتلال الإسرائيلي شقة في عمارة العلمي، القريبة من المستشفى الأهلي العربي "المعمداني"، بصاروخ، ما أدى إلى اندلاع حريق في الموقع المستهدف وإلحاق أضرار جسيمة بالعمارة التي تضم مكاتب وعيادات ومحال تجارية.

في الأثناء، قال المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، محمود بصل، إن قوات الاحتلال قصفت منزل عائلة شامية، المكوّن من خمسة طوابق، بصاروخين حربيين، رغم أنه كان مأهولاً بالسكان، ما أوقع عدداً من المصابين وألحق أضراراً جسيمة بما لا يقل عن ستة مبانٍ سكنية مجاورة.

وأضاف بصل، في تصريح صحافي عمّمه على وسائل الإعلام، أن الغارتين تسببتا في دمار واسع داخل مخيم الشاطئ، وأجبرتا عشرات العائلات على النزوح ليلاً من منازلها ومراكز الإيواء، في ظل الظروف الإنسانية بالغة الصعوبة التي يعيشها القطاع. وأشار إلى أن هذه الهجمات تأتي في إطار مواصلة الاحتلال استهداف الأحياء السكنية وتدمير ما تبقى من المباني في قطاع غزة، بما يفاقم معاناة المدنيين ويعمّق الأزمة الإنسانية في القطاع.