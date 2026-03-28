3 شهداء بينهم شقيقان في قصف إسرائيلي على خانيونس وشرق غزة

- استُشهد الشقيقان فهمي وسائد قدوم إثر استهدافهما من طائرات الاحتلال الإسرائيلي في حي الشجاعية بغزة، أثناء محاولتهما التصدي لقوة تابعة للمليشيات المتعاونة مع الاحتلال. - أعلنت مصادر طبية استشهاد أحمد فايز سالم أبو ريدة في قصف إسرائيلي استهدف سيارة قرب دوار بني سهيلا بخانيونس، مع استمرار القصف المدفعي في المناطق الشرقية لغزة. - ارتفعت حصيلة شهداء حرب الإبادة الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023 إلى 72268 شهيداً، مع استمرار الاستهدافات الإسرائيلية وعمليات تحييد المليشيات في القطاع.

استُشهد شقيقان فلسطينيان، اليوم السبت، إثر استهدافهما من طائرات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة المنصورة بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة خلال ملاحقتهما عناصر تابعة للمليشيات المتعاونة مع الاحتلال، في وقت أعلنت مصادر طبية استشهاد أحمد فايز سالم أبو ريدة في قصف إسرائيلي استهدف سيارة قرب دوار بني سهيلا، شرقي مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة.

وفي تفاصيل الاستهداف في حي الشجاعية، وصل الشقيقان فهمي وسائد قدوم إلى مستشفى الشفاء بعد استهدفهما مباشرة من الطيران المسيّر، بالتزامن مع عمليات قصف مدفعي يقوم بها جنود الاحتلال في المناطق الشرقية لمدينة غزة منذ صباح السبت.

في غضون ذلك، أفادت مصادر ميدانية وشهود عيان بأن قوة تابعة لمليشيات الاحتلال تقدّمت فجراً نحو مبنى الصناعة القريب من محطة الشوا شرقي مدينة غزة، إذ باشرت بتفتيش غرف المبنى بشكل مكثف. وبحسب المصادر، أقدم الشهيدان سائد قدوم وشقيقه فهمي على إطلاق النار باتجاه القوة نظراً لمحاولتها انتهاك حرمة المنزل الذي يتواجد به الشقيقان رفقة عائلتهما، ما أدى إلى وقوع خسائر في صفوفها.

وأضافت أن الشقيقين حاولا ملاحقة عناصر القوة المنسحبة، قبل أن تتدخل طائرات مسيّرة ومدفعية الاحتلال، التي استهدفتهما بالقصف المباشر. وبالتزامن مع ذلك، أكد شهود عيان أن القوة التابعة للمليشيات أقدمت على اختطاف شاب من موقع الحدث قبل انسحابها. ووفقاً لإحصائية وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، فإن حصيلة شهداء حرب الإبادة الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ارتفعت لتصل إلى 72268 شهيداً، فيما وصل عدد الشهداء منذ الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار إلى 689 شهيداً، إلى جانب 1860 إصابة بفعل الاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة.

وخلال الأسبوع الماضي، أعلنت قوة رادع الأمنية في غزة تنفيذ عمليات تحييد لعدد من المليشيات العاملة في القطاع، كان إحداها وسط القطاع، من خلال تحييد 11 عنصراً، من بينهم مسؤول بارز في المليشيات، وآخر شمال القطاع.