3 شهداء بغارة إسرائيلية على صيدا جنوبي لبنان

استشهد ثلاثة لبنانيين، اليوم الاثنين، جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية سيارة على طريق عقتنيت - القنيطرة - المعمارية في قضاء صيدا جنوبي لبنان، فيما زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي الاثنين أنه استهدف عدداً من عناصر حزب الله في الغارة نفسها. وتأتي هذه التطورات غداة سقوط شهيد ومصابين في غارتين إسرائيليتين على بلدة ياطر جنوبي لبنان. وفي وقت سابق من اليوم، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن أجواء مدينة صيدا تشهد تحليقاً لطائرة مسيرة إسرائيلية على مستوى منخفض.

وأمس الأحد، أكد جيش الاحتلال استهداف عنصر من حزب الله في بلدة ياطر جنوبي لبنان. وفي السياق، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة ياطر، قبل أن تعاود التحليق وتشن غارة أخرى استهدفت حي الكسار في البلدة ذاتها، وهو ما أدى إلى استشهاد لبناني وإصابة آخر، وفق بيان لوزارة الصحة اللبنانية.

ومنذ بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، تواصل دولة الاحتلال خرقه عبر تنفيذ عمليات قصف وتجريف وتفجير، وشن غارات شبه يومية في الجنوب المدمر، مع استمرار احتلال عدد من النقاط الحدودية. وبحسب معطيات لبنانية، أسفرت الغارات الإسرائيلية منذ بدء تنفيذ الاتفاق وحتى 27 من الشهر الماضي عن استشهاد 335 شخصاً وإصابة 973 آخرين.

إيطاليا ترغب بإبقاء قوات لها جنوبي لبنان بعد انسحاب "يونيفيل"

إلى ذلك، أعلن وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو، اليوم الاثنين، رغبة بلاده بإبقاء قوات لها جنوب نهر الليطاني بعد انسحاب القوة الأممية المؤقتة "يونيفيل" من جنوبي لبنان. جاء ذلك خلال لقاء جمع كروسيتو بالرئيس اللبناني جوزاف عون في قصر الرئاسة شرق بيروت، بحضور وزير الدفاع ميشال منسى، بحسب بيان للرئاسة اللبنانية.

كروسيتو أعرب عن "دعم إيطاليا للبنان في المجالات كافة، ولا سيما في مجال حفظ الأمن والاستقرار في الجنوب". وقال إن بلاده "ترغب في إبقاء قوات لها في منطقة العمليات الدولية جنوب الليطاني بعد انسحاب يونيفيل منها". وزاد بأن دولاً أوروبية أخرى تنوي أيضاً اتخاذ الموقف نفسه. وأضاف كروسيتو أن الإبقاء على قوات يهدف إلى دعم الجيش اللبناني في مهامه في الجنوب.

الرئيس جوزاف عون لوزير الدفاع الايطالي Guido Crosetto:

- لبنان يرحب بمشاركة ايطاليا ودول أوروبية أخرى في اي قوة تحل محل "اليونيفيل" بعد اكتمال انسحابها العام 2027

- نعتمد على دول صديقة مثل إيطاليا للدفع في اتجاه إنجاح العملية التفاوضية والوصول الى نتائج ايجابية

- الجيش هو العمود… pic.twitter.com/3ef7jgkiXJ — Lebanese Presidency (@LBpresidency) December 22, 2025

وفي أغسطس/ آب الماضي، جدد مجلس الأمن الدولي تفويض "يونيفيل" لعام إضافي، ويُتوقع أن يكون الأخير قبل إنهاء مهمّة القوّة المنتشرة جنوب الليطاني منذ نحو خمسة عقود. وتابع كروسيتو أن إيطاليا تعتبر أن أمن لبنان والمنطقة والبحر المتوسط يتحقق من خلال تعزيز دور الجيش اللبناني وتوفير الإمكانات الضرورية له. وأردف أن بلاده تواصل اتصالاتها بهدف تثبيت الاستقرار في الجنوب، وتتابع تطورات التفاوض الذي بدأه لبنان (مع إسرائيل)، وستعمل على تتحقق نتائج عملية.

وشدد على أنه "لا مصلحة لأحد في استمرار التوتر في الجنوب، وعلى إسرائيل أن تدرك هذا الأمر جيداً"، بحسب البيان. وقال كروسيتو إن المساعدات الإيطالية للجيش اللبناني سوف تستمر وفق ما تم الاتفاق عليه مع نظيره اللبناني خلال محادثاتهما اليوم. بدوره أبلغ عون وزير الدفاع الإيطالي بأن لبنان يرحب بمشاركة إيطاليا ودول أوروبية أخرى في أي قوة قد تحل محل "يونيفيل" بعد اكتمال انسحابها عام 2027، لمساعدة الجيش اللبناني في حفظ الأمن والاستقرار على الحدود الجنوبية.

ولفت إلى أن "خيار التفاوض الذي اعتمده لبنان (...) يهدف إلى وقف الأعمال العدائية، وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي، وإعادة الأسرى المعتقلين في إسرائيل، وعودة السكان الجنوبيين إلى قراهم وممتلكاتهم". ومضى قائلاً إن بيروت تنتظر خطوات إيجابية من الجانب الإسرائيلي، وتعوّل على دول صديقة، بينها إيطاليا، لدعم إنجاح العملية التفاوضية. عون شدد على أن "لبنان بلد محب للسلام ولا يسعى إلى الحرب، بل يعمل على حفظ الأمن وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها".

كما شدد على أن "الجيش اللبناني يشكل العمود الفقري للاستقرار (..) ما يستدعي توفير الدعم اللازم له، لا سيما أن مهامه لا تقتصر على الحدود الجنوبية فقط". وأعرب عن شكره لإيطاليا على المساعدات التي تقدمها للبنان في مختلف المجالات، وعلى مشاركتها في قوات "يونيفيل". من جانب آخر، قال عون، لوفد اتحاد مجالس رجال الأعمال اللبنانية الخليجية، الاثنين، إن لبنان "بدأ يستعيد عافيته رغم الجرح النازف في الجنوب"، قبل أن يضيف: "مسؤوليتكم كبيرة في المساهمة في نهضته الاقتصادية وتعزيز الثقة الخليجية به، لا سيما أن قادة دول الخليج الذين التقيتهم أجمعوا على الإشادة بدور الجاليات اللبنانية في هذه الدول".