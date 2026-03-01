3 دول أوروبية تلوّح بخطوات لتدمير قدرات إيران العسكرية

أبدى قادة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، في بيان مشترك صدر الأحد، استعدادهم لاتخاذ "خطوات دفاعية متكافئة" بهدف "تدمير مصدر قدرة ايران على إطلاق صواريخ ومسيرات"، إلى جانب "الدفاع عن مصالحنا ومصالح حلفائنا في المنطقة".

وأعرب قادة الدول الثلاث، في بيان، عن "قلقهم حيال الهجمات الصاروخية غير المتكافئة والعشوائية التي تشنها إيران على دول المنطقة"، مؤكدين أن الهجمات الإيرانية "استهدفت حلفاءنا المقربين وتهدد عناصر قواتنا المسلحة ومدنيينا في المنطقة بأسرها". وستتباحث برلين وباريس ولندن في هذه التدابير الدفاعية مع الولايات المتحدة والحلفاء في المنطقة.

إلى ذلك، حذر الاتحاد الأوروبي على لسان مسؤولة السياسة الخارجية في التكتل كايا كالاس، الأحد، من "تصعيد" في الشرق الأوسط الذي "سيخسر الكثير من أي حرب طويلة الأمد". وقالت كالاس متحدثة باسم الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي عقب اجتماع طارئ عبر الفيديو لوزراء خارجية دول التكتل: "ينبغي ألا تؤدي الأحداث الجارية في إيران إلى تصعيد يمكن أن يهدد الشرق الأوسط وأوروبا وما يتخطى حدودهما، مع عواقب لا يمكن توقعها، بما في ذلك على الصعيد الاقتصادي". وشدّدت على أن "هجمات إيران على عدد من دول الشرق الأوسط لا يمكن تبريرها".

والأحد، أعلنت واشنطن مقتل ثلاثة عناصر في القوات الأميركية في إطار العملية العسكرية ضد إيران التي أفضت إلى مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأحد، في مقابلة أجرتها معه شبكة "إيه بي سي نيوز" إن "لا حدود" لحق إيران في الدفاع عن نفسها. وشدّد على أن "ما تفعله الولايات المتحدة هو عمل عدواني، وما نفعله هو دفاع عن النفس. ثمة فرق شاسع بين هذين الأمرين".

(فرانس برس)