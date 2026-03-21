240 صاروخاً ومسيّرة أطلقت تجاه الأردن منذ اندلاع الحرب في المنطقة

- أطلق 240 صاروخًا ومسيّرة تجاه الأردن منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، حيث اعترض سلاح الجو الملكي 222 منها، بينما لم تتمكن الدفاعات من اعتراض 18 صاروخًا ومسيّرة. - تعاملت القوات المسلحة الأردنية مع 36 صاروخًا ومسيّرة هذا الأسبوع، مؤكدة التزامها بحماية الوطن وسلامة المواطنين، بينما سجلت 114 بلاغًا عن سقوط شظايا. - أصيب 24 شخصًا منذ بدء الحرب، جميعهم غادروا المستشفيات، مع تحذيرات من التجمهر حول الأجسام الغريبة وضرورة الالتزام بتعليمات الجهات الرسمية.

قال الجيش الأردني، اليوم الأربعاء، إن 240 صاروخا ومسيّرة أطلقت تجاه أراضي المملكة منذ انطلاق الحرب منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران قبل ثلاثة أسابيع. وذكرت مديرية الإعلام العسكري أن القوات المسلحة الأردنية تعاملت مع عشرات الصواريخ والمسيّرات التي أطلقت من إيران باتجاه الأراضي الأردنية هذا الأسبوع، إذ استهدفت المملكة بـ 36 صاروخا وطائرة مسيّرة، مشيرة إلى أن سلاح الجو الملكي قام باعتراض 14 صاروخا و21 طائرة مسيّرة وتدميرها، فيما لم تتمكن الدفاعات من التصدي لهجوم واحد.

وبحسب البيان، بلغ مجموع الصواريخ والمسيّرات التي أطلقت تجاه أراضي المملكة منذ انطلاق الحرب 240 صاروخا ومسيّرة، حيث تمكن سلاح الجو الملكي من اعتراض 222 صاروخا وطائرة مسيّرة وتدميرها في حين لم تتمكن الدفاعات من اعتراض 18 صاروخا ومسيّرة.

وشددت مديرية الإعلام العسكري على أن القوات المسلحة الأردنية "تقوم بواجبها في حماية الوطن والدفاع عنه من كل اعتداء، وتسعى بكل للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين".

من جهته، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي في البيان، إن عدد البلاغات الناجمة عن المتساقطات من الصواريخ والطائرات المسيّرة التي تعاملت معها كوادر الدفاع المدني والشرطة خلال هذا الأسبوع وصل إلى 114 بلاغا، وكانت تتعلق بسقوط أجسام وشظايا في معظم المحافظات خلال الأسبوع الماضي.

وبين أن كوادر الدفاع المدني تعاملت مع إصابة واحدة لطفل نتيجة الأحداث التي وقعت الأسبوع الماضي، وقد كانت حالته جيدة وغادر المستشفى بعد تلقي العلاج اللازم. وأشار الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إلى أن مجموع المتساقطات منذ بدء الحرب قد بلغ 414، فيما بلغ مجموع الإصابات 24 إصابة وقد غادر المصابون جميعا المستشفيات.

وجدد الناطق الإعلامي التحذير من التجمهر أو الاقتراب أو العبث في أي جسم غريب أو شظايا لخطورتها، مؤكدا ضرورة الالتزام بالنصائح والتعليمات التي تم نشرها من خلال الجهات الرسمية للمواطنين والمقيمين.

ودعا الجميع إلى ضرورة إبلاغ الأجهزة الأمنية عند مشاهدة أي جسم مشبوه، مشددا على أهمية الالتزام بالتعليمات والاعتماد على المعلومات الصادرة عن المصادر الرسمية وعدم تداول الشائعات والأخبار المضللة.