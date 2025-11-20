23 قتيلاً بنيران قوات باكستانية قرب الحدود الأفغانية

- قتلت قوات الأمن الباكستانية 23 مسلحاً في عمليتين قرب الحدود الأفغانية، بعد تفجير انتحاري في إسلام أباد أودى بحياة 12 شخصاً، وتبناه فصيل مرتبط بحركة طالبان الباكستانية. - تتهم باكستان الهند بدعم المسلحين، وتؤكد استمرارها في مكافحة الإرهاب المدعوم من الخارج، بينما تنفي الهند وأفغانستان هذه الاتهامات. - تدهورت العلاقات بين باكستان وأفغانستان بعد اشتباكات حدودية أسفرت عن مقتل أكثر من 70 شخصاً، وفشلت المفاوضات في تحقيق وقف دائم لإطلاق النار.

أعلنت قوات الأمن الباكستانية، اليوم الخميس، أنها قتلت 23 مسلحاً في عمليتين بالقرب من الحدود الأفغانية، وذلك بعد أسبوع من تفجير انتحاري أسفر عن سقوط 12 قتيلا في إسلام أباد وتبناه فصيل مرتبط بحركة طالبان الباكستانية. وقالت القوات المسلحة في بيان إن المسلحين ينتمون إلى الحركة أو لمجموعات مرتبطة بها، متهمة الهند، العدو اللدود لباكستان، بدعمهم.

وأوضح الجيش الباكستاني أن العمليتين جرتا في منطقة كورام بإقليم خيبر بختونخوا حيث ينشط التمرد المسلح عبر الحدود، وتفاقم منذ عودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان عام 2021، وتعهد بأن "تواصل باكستان بكل قوة القضاء على آفة الإرهاب المدعوم والممول من الخارج من البلاد". وتتهم إسلام أباد كابول بإيواء جماعات مسلحة خصوصاً حركة طالبان الباكستانية التي تنفذ هجمات دامية في باكستان.

وشددت الأخيرة نبرتها حيال الهند في الأشهر الماضية، متهمة إياها أيضاً بدعم جماعات مسلحة مناهضة لها. وتنفي أفغانستان والهند هذه التهم. وأتت العمليتان بعدما أسفر تفجير انتحاري خارج محكمة في إسلام أباد في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني، عن مقتل 12 شخصاً وإصابة العشرات.

وأعلن فصيل مرتبط بحركة طالبان باكستان مسؤوليته عن الهجوم، بينما أكدت السلطات الباكستانية توقيف أربعة أشخاص يشتبه بضلوعهم فيه، مشيرة إلى أنهم ينتمون لخلية قيادتها في أفغانستان. وساءت العلاقات بين باكستان وأفغانستان مع اندلاع اشتباكات عبر الحدود الشهر الماضي، كانت الأسوأ منذ أعوام. وأسفرت الاشتباكات التي استمرت أسبوعاً عن مقتل أكثر من 70 شخصاً. واتفق البلدان على هدنة في المعارك، لكن المفاوضات لجعلها وقفا دائما لإطلاق النار فشلت، مع تبادل الطرفين الاتهامات بالمسؤولية عن ذلك.

(فرانس برس)