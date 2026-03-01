21 قتيلاً في باكستان خلال تظاهرات منددة باغتيال خامنئي

- قُتل 21 شخصاً وأُصيب العشرات خلال احتجاجات أمام القنصلية الأميركية في كراتشي، تنديداً باغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي في العدوان الأميركي الإسرائيلي. حاول المحتجون اقتحام القنصلية، مما أدى إلى مواجهات مع الشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. - امتدت الاحتجاجات إلى مدن باكستانية أخرى، حيث شهدت لاهور تظاهرات سلمية تحولت إلى مناوشات، بينما شهدت إسلام أباد تجمعات كبيرة واستخدام مكثف للغاز المسيل للدموع. - اقتحم متظاهرون مكتباً للأمم المتحدة في سكردو وأضرموا النار فيه، مما دفع البعثات الغربية لتشديد إجراءاتها الأمنية وسط تصاعد التوتر.

قُتل 21 شخصاً وأُصيب عشرات آخرون خلال تظاهرة احتجاجية أمام القنصلية الأميركية في مدينة كراتشي جنوبي باكستان، تنديداً باغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي في العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران. وخلال التظاهرة، حاول مئات المحتجين اقتحام مقر القنصلية، قبل أن تندلع مواجهات مع قوات الشرطة التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت لتفريق المتظاهرين.

ورفع المشاركون صور خامنئي مرددين هتافات من بينها "الموت لأميركا" و"الموت لإسرائيل"، وسط حالة غضب واسعة سادت محيط القنصلية. وقال متحدث باسم الإدارة المحلية في كراتشي إن السلطات تمكنت من إبعاد المحتجين عن المبنى الدبلوماسي بعد أن أضرم بعضهم النار في مركبة خارج مبنى القنصلية، ما أدى إلى تصاعد في الاشتباكات. وأشار إلى أن ملابسات وفاة الضحايا لا تزال قيد التحقيق، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

وامتدت الاحتجاجات إلى مدن أخرى في باكستان، إذ شهدت مدينة لاهور تظاهرات وُصفت بالسلمية في بدايتها، قبل أن تتحول إلى مناوشات محدودة بين مئات المحتجين وقوات الأمن من دون تسجيل قتلى. وفي العاصمة إسلام أباد، خرج نحو أربعة آلاف شخص في تجمعات متفرقة، سُمِع خلالها إطلاق نار واستخدام مكثف للغاز المسيل للدموع، فيما أغلقت السلطات الطرق المؤدية إلى المنطقة الحمراء التي تضم مقار البرلمان والبعثات الدبلوماسية.

وفي مدينة سكردو شمالي البلاد، اقتحم متظاهرون مكتباً تابعاً للأمم المتحدة في منطقة جلجت بلتستان وأضرموا النار في المبنى. وأكد متحدث باسم الإدارة المحلية أن الحادثة لم تسفر عن سقوط قتلى أو مصابين، فيما شهدت مناطق أخرى من باكستان احتجاجات مماثلة متفاوتة الحجم. وعلى خلفية الأحداث، شددت بعثات غربية إجراءاتها الأمنية وفرضت قيوداً على تنقل موظفيها، في ظل تصاعد التوتر في البلاد.

وكان التلفزيون الإيراني قد أكد فجر اليوم الأحد اغتيال خامنئي جراء العدوان الذي أطلقته الولايات المتحدة وإسرائيل على البلاد صباح أمس، في وقت أفادت فيه السلطات الإيرانية باغتيال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء عبد الرحيم موسوي، والقائد العام للحرس الثوري اللواء محمد باكبور، ووزير الدفاع اللواء عزيز نصير زادة، وأمين مجلس الدفاع مستشار المرشد الأدميرال علي شمخاني. وقالت إن هؤلاء القادة استُشهدوا خلال اجتماع لمجلس الدفاع. وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن خامنئي اغتيل أثناء أدائه مهامه في مكتبه في الساعات الأولى من صباح أمس السبت، أي مع بدء العدوان على إيران.

(رويترز، العربي الجديد)