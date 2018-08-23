

وذكرت "فرانس برس"، نقلا عن مصدر آخر، أن المهاجم تحصّن في مبنى، ما تطلّب تدخّل قوات النخبة في الشرطة، الذين أطلقوا الرصاص عليه.



وأكد مصدر في الشرطة الفرنسية أيضا أنه "لم يُعرف بعد الدافع من وراء الهجوم وملابساته، والتحقيقات جارية".



وفي وقت لاحق، أعلنت الشرطة الفرنسية، في تغريدة عبر "تويتر"، عن "نهاية العملية التي جرت في زقاق كاميل بضاحية تْراب"، مؤكدة "تحييد المهاجم".



غير أن الشرطة، في التغريدة ذاتها، طلبت تجنب التردد على المكان الذي كان مسرحا للهجوم، مع احترام إرشادات الأمن، لتفادي التأثير على عمل رجال الشرطة.



