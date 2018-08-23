رد وزير العدل الأميركي، جيف سيشنز، اليوم الخميس، على الانتقادات الحادة التي وجهها الرئيس دونالد ترامب، لأدائه في مقابلة تلفزيونية قال فيها إن سيشنز لا يُحكم إدارة الوزارة.
وقال سيشنز في بيان "توليت زمام الأمر في وزارة العدل في اليوم الذي أديت فيه اليمين لتولي المنصب… لن تتأثر أفعال الوزارة بالاعتبارات السياسية، ما دمت موجوداً في منصب وزير العدل".
وكثّف ترامب انتقاده لوزارة العدل في مقابلة أجراها، أمس الأربعاء، مع شبكة "فوكس نيوز"، وبُثت اليوم الخميس، في حين يبذل البيت الأبيض جهودًا مضنية للرد على إدانة مدير حملة ترامب السابق بول مانافورت بعدة اتهامات بالاحتيال، وعلى صفقة قانونية أبرمها مايكل كوهين المحامي الشخصي السابق لترامب.
وكرر ترامب سلسلة شكاوى من أداء الوزارة ومن مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) وهاجمهما دون أن يقدم دليلًا على أنهما عاملاه وأنصاره بشكل جائر.
وألقى باللوم على سيشنز فيما وصفه بأنه "فساد في أكبر وكالة أميركية لإنفاذ القانون". وقال ترامب: "عينت وزيرًا للعدل لم يُحكم أبدًا زمام الأمور في الوزارة".
وقال ترامب في المقابلة إنه يحترم مانافورت بسبب العمل الذي قام به لصالح سياسيين جمهوريين بارزين، مضيفًا أن الاتهامات الموجهة لمانافورت وكوهين، لا ترتبط على الإطلاق بحملته الرئاسية، رغم أن كوهين قال لمحكمة اتحادية في نيويورك إن ترامب أمره بترتيب مدفوعات قبل انتخابات الرئاسة عام 2016، لشراء صمت امرأتين تزعمان أنهما أقامتا علاقات جنسية مع الرئيس.
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