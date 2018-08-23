

بدورهم، رفض متظاهرو البصرة محاولات تسويف التحقيق في القضية، وفي قضية انتهاكات الأمن باستخدام القوة المفرطة ضدّ المتظاهرين.



وفي هذا الصدد، قال عضو في تنسيقية تظاهرات البصرة، لـ"العربي الجديد"، إنّ "ممثلين عن ساحات التظاهر والاعتصام، التقوا لجنة التحقيق، التي أبلغتهم رفضها تدخلات الجهات الأمنية والسياسية في التحقيقات"، ثم أضاف: "أبلغناهم أنّ أي مساع للتسويف هي مرفوضة، ولن نقبل بأي بديل عن حقوق المتظاهرين القانونية". وصرّح: "الضغوط التي تمارس على لجنة التحقيق كبيرة جدا، وهناك ابتزاز من بعض الجهات، الأمر الذي قد يدفع باتجاه تسويف هذا الملف".



وكانت القوات الأمنية قد فضّت بالقوة تظاهرة في بلدة عز الدين سليم في محافظة البصرة، في 15 من الشهر الحالي، واعتقلت عدداً من المتظاهرين، بينهم القتيل، الذي فارق الحياة بعد تعرضه للضرب خلال الاعتقال.