اعتبر شون راين، المتحدث باسم التحالف الدولي بقيادة واشنطن، اليوم الخميس، أن قيادة أبو بكر البغدادي لتنظيم "داعش"، باتت "غير مؤثرة" خاصة مع اقتراب "هزيمة" الجهاديين بشكل كامل.

وقال خلال حوار أجراه عبر الهاتف مع صحافيين إن "البغدادي بات الآن عديم الجدوى وغير فعال، لذلك نحن غير معنيين بأي تعليقات تصدر عن قيادة تنظيم داعش".

ويأتي ذلك غداة صدور أول تسجيل صوتي يُنسب إلى زعيم التنظيم الإرهابي، منذ عام ودعا فيه مناصريه إلى مواصلة القتال وعدم التخلي عن السلاح. وتوعد الولايات المتحدة بـ"أهوال" تفوق معارك العراق وأفغانستان.

ويعود آخر تسجيل صوتي للبغدادي إلى سبتمبر/أيلول 2017، قبل أقل من شهر على طرد التنظيم من مدينة الرقة، معقله الأبرز في سورية سابقاً، على وقع هجوم لـ"قوات سورية الديموقراطية"، وهي فصائل يشكل عمادها "قوات حماية الشعب"، الكردية.

ويعتقد مسؤولون عراقيون أن البغدادي، الذي سرت شائعات عدة حول مقتله ووضعت واشنطن مبلغ 25 مليون دولار لمن يحدد مكانه أو يقتله، موجود في سورية قرب الحدود العراقية.





وأضاف راين "نعتقد أن قيادته غير مؤثرة ونحن نركز على هزيمة آخر فلول التنظيم (...) إن كان موجوداً أو لا فإن هذا لا يعني شيئاً".

وقال راين "لدينا مهمة وهي هزيمة داعش في وادي الفرات الأدنى وهذا ما سنقوم به"، مشيراً إلى أن التحالف وقوات سورية الديموقراطية يضعون الخطط المناسبة استعداداً "للمعركة الأخيرة".

وأضاف أن تنظيم "داعش" بات يستخدم "آخر مقاتليه، لذلك سيحاولون أن يتخذوا موقفاً صارماً. يبحثون عن هجمات استعراضية تظهرهم مؤثرين في وقت أنهم تقريباً هُزموا عسكرياً، باستثناء المنطقة التي نحن على وشك دخولها".

كما أشار إلى أن هزيمة التنظيم "تستغرق وقتاً لأن التنظيم ترك وراءه مئات العبوات المتفجرة المصنعة يدوياً، وهو ما يعيق التقدم".

(فرانس برس)