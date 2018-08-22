قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، إنه يتعين سحب كل القوات الأجنبية في سورية، من دون انتظار دعوة من نظام بشار الأسد.

وأضاف لافروف، في تصريحات صحافية، أنه "في نهاية المطاف يجب سحب كل القوات الأجنبية الموجودة هناك من دون دعوة من الحكومة"، بحسب ما نقلت قناة "روسيا اليوم".

جاءت تصريحات الوزير الروسي عقب تأكيد مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، في وقت سابق اليوم، خلال ختام زيارته إلى تل أبيب، على ضرورة انسحاب إيران من سورية.

ونقلت صحيفة "ذا واشنطن بوست" عن بولتون قوله "أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الولايات المتحدة أن الوجود الإيراني في سورية لا يتوافق مع المصالح الروسية، وأنه سيكون سعيداً حال عادت جميع القوات المرتبطة بإيران إلى ديارها".

ولم يحدد "بولتون" متى أبلغ بوتين واشنطن بمناهضته الوجود الإيراني في سورية.





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وفي السياق نفسه، قال بولتون، اليوم، إن روسيا عالقة في سورية وتريد من الآخرين دفع تكاليف إعمارها، مبيناً أن ما يُبقي بلاده في سورية هو وجود القوات الإيرانية وتنظيم "داعش".

وأضاف، خلال مقابلة أجرتها وكالة "رويترز" معه أثناء زيارته إلى القدس المحتلة، "لا تفاهم بين الولايات المتحدة الأميركية وروسيا بخصوص خطط الرئيس بشار الأسد لاستعادة السيطرة على إدلب"، مشدداً في الوقت نفسه على أن بلاده ستردّ "بقوة" على أي استخدام للأسلحة الكيميائية أو البيولوجية في إدلب.

(الأناضول, العربي الجديد)