أعلنت الخارجية الأفغانية، اليوم الأربعاء، رفض المشاركة في مباحثات دعت إليها روسيا، مع حركة "طالبان"، مقرر عقدها بموسكو في 4 سبتمبر/أيلول المقبل.

ونقلت قناة "أريانا نيوز" المحلية (خاصة) عن المتحدث باسم الوزارة، سيبغات أحمدي، أن كابل لن تكون جزءًا من مباحثات موسكو؛ مؤكدًا أن "عملية السلام لا بد أن تكون بقيادة الأفغان".





وأمس الثلاثاء، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إنّ طالبان وافقت على تلبية الدعوة.





وتشهد أفغانستان مواجهات شبه يومية بين عناصر الأمن والجيش الأفغاني من جهة، ومقاتلي طالبان من جهة أخرى، تسفر عن سقوط قتلى من الطرفين، فضلاً عن عمليات جوية تنفذها الطائرات الأفغانية.

يشار إلى أن موسكو وجّهت دعوات إلى 12 دولة، بينها الولايات المتحدة، للمشاركة في المباحثات، حسب بيان صدر أمس عن الخارجية الروسية.

(الأناضول)