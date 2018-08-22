وقال ميخييف للصحافيين: "إس-400 إلى تركيا، العقد ينفذ في المواعيد المتفق عليها. في 2019 سنبدأ بتنفيذ العقد".

كما أعلن ميخييف، وفقا لـ"سبوتنيك"، أن مصنع الأسلحة الصغيرة في فنزويلا سيبدأ العمل في عام 2019، علاوة على مركز خدمة صيانة وإصلاح المروحيات في هذا العام.







وقال المدير العام للصحافيين خلال منتدى "أرميا 2018": "سيبدأ مصنع إنتاج الأسلحة الصغيرة (في فنزويلا) في العمل عام 2019، ونحن نعمل على تسريع البدء في هذا المشروع. وعلاوة على ذلك، يتعين عليهم في هذا العام تسليم مركز صيانة وإصلاح المروحيات".

كما كشف رئيس "روس أوبورون إكسبورت" عن أن عقد توريد مروحيات "كا-52" إلى دولة مصر سيوقع مباشرة بعد التفاوض مع المصنّعين الروس حول استكمال تجهيز حاملات المروحيات ميسترال، مضيفاً أن روسيا تطمح إلى احتلال المرتبة الأولى في التصدير العالمي للأسلحة، بما فيه على حساب دبابة "أرماتا".

وأكد ميخييف، أن بلاده تطمح إلى شغل المركز الأول في تصدير الأسلحة دولياً.

وتشغل الولايات المتحدة حالياً المركز الأول من حيث تصدير الأسلحة في السوق الدولية.

ووقّعت كل من روسيا وتركيا، في ديسمبر/كانون الأول عام 2017 في أنقرة، اتفاقية حول قرض لتوريد أنظمة الدفاع الجوي "إس-400". ووفقاً لبيان صادر عن أمانة صناعة الدفاع التركية، فإن أنقرة ستشتري بطاريتين من هذا النظام الجوي، سيخدمهما موظفون أتراك، كما توصل الطرفان إلى اتفاق بشأن التعاون التكنولوجي في هذا المجال، لتطوير إنتاج أنظمة الدفاع الجوي الصاروخية في تركيا.





(وكالات)