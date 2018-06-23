نجا رئيس زيمبابوي، إيمرسون منانغاغوا، اليوم السبت، من محاولة اغتيال تعرض لها أثناء مشاركته في تجمع انتخابي، جنوب غربي البلاد، وسط أنباء عن إصابة نائبه ومسؤولين آخرين.

ونقلت صحيفة "ذا هيرالد" المحلية (خاصة)، عن جورج تشارامبا، المتحدث الرئاسي، قوله: "تم إجلاء الرئيس منانغاغوا بنجاح من دون تعرضه لأي إصابة".

وأوردت الصحيفة تسجيل عدد من الإصابات في صفوف الحاضرين، لاسيما الموجودين في محيط منصة الشخصيات المهمة (VIP)، في تجمع انتخابي باستاد "وايت سيتي" بمدينة بولاوايو (جنوب غرب).

وقالت إنّ ثمة أنباء عن إصابة نائب الرئيس كيمبو موهابي، في قدمه، ووزير المياه والبيئة والمناخ "أوبا موشينغوري كاشيري"، واثنين من المسؤولين، وعدد من أفراد الأمن الشخصيين.

غير أن شبكة "SABC" الرسمية في جنوب أفريقيا، أفادت بمقتل اثنين من مساعدي "منانغاغوا" جراء الانفجار.

ولم يصدر عن السلطات في زيمبابوي حتى الساعة (15.25 ت.غ) أي إفادات رسمية حول الحادث.





وفي السياق، أظهر شريط مصور للحظة الانفجار أنه وقع بعد نزول "منانغاغوا" عن المنصة الرئيسية، وتوجهه نحو الخيمة المخصصة لكبار الشخصيات العامة، وفق إعلام محلي.

كذلك أفادت وكالة "أسوشيتيد برس" الأميركية بأن التلفزيون الرسمي في زيمبابوي قطع بثه لحظة حدوث الانفجار.

ويخوض "منانغاغوا" في يوليو/ تموز المقبل انتخابات رئاسية، تعد الأولى منذ انتهاء فترة حكم الرئيس المستقيل روبرت موغابي، الذي امتد لأكثر من ثلاثة عقود.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تولّى منانغاغوا، الملقب بـ"التمساح"، الحكم في بلاده بشكل مؤقت، بعد استقالة روبرت موغابي، الذي حكم البلاد لـ37 عاماً.

وقدم "موغابي" استقالته مع بدء حزب "الاتحاد الوطني الأفريقي-الجبهة الوطنية" الحاكم بإجراءات عزله من منصبه الرئاسي في جلسة برلمانية، على خلفية أزمة سياسية بينه وبين الجيش.

(الأناضول)