قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم السبت، إنه يتوقع أن تسفر زيارة مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون المزمعة إلى موسكو عن عقد اجتماع بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف بومبيو خلال مقابلة مع الكاتب السياسي هيو هيويت، أجريت أمس الجمعة وأذيعت اليوم على قناة (إم.إس.إن.بي.سي)، أن بولتون يعتزم السفر إلى موسكو يوم الأحد أو الاثنين.

وقال "وأعتقد أن الرئيس ترامب سيلتقي على الأرجح مع نظيره الروسي في وقت قريب" بعد زيارة بولتون لموسكو.

وردا على سؤال عما إذا كان ترامب سيزور موسكو خلال هذا الصيف ،قال بومبيو إنه لا يعلم تفاصيل جدول مواعيد الرئيس.





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وكانت وسائل الإعلام الروسية قد نقلت عن الكرملين يوم الثلاثاء إنه لا توجد خطط لعقد اجتماع بين ترامب وبوتين قبل قمة حلف شمال الأطلسي المقررة في بروكسل يومي 11 و12 يوليو/ تموز.

ومن المقرر أن يحضر ترامب هذه القمة. والتقى ترامب وبوتين مرتين على هامش قمم عالمية وتحدثا معا عبر الهاتف ثماني مرات على الأقل.



وأشار دونالد ترامب، الخميس، إلى احتمال عقد قمة، فلاديمير بوتين، في يوليو/تموز المقبل، في ظل اتهامات بتدخل روسي في الانتخابات الرئاسية عام 2016.

وكان بوتين أعلن في مطلع يونيو/ حزيران عن استعداده للقاء ترامب، موضحا أن العديد من الدول، على غرار النمسا بشكل خاص، مستعدة لاستضافة هذه القمة.

(رويترز، فرانس برس)