

يأتي ذلك، في وقت يستعد فيه رئيس الوزراء السابق وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، للإعلان عن مبادرة سياسية جديدة تهدف إلى عقد اتفاق صلح بين الكتل السياسية الشيعية بما فيها إعادة ترتيب أوراق الكتلة الكبرى الشيعية، واتفاق على ملف المناصب السيادية فضلا عن برنامج الحكومة الجديد.