وأعلن العبادي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن التحالف في مؤتمر صحافي مشترك عقد بمحافظة النجف (جنوب بغداد)، موضحين أن التحالف عابر للطائفية والإثنية من أجل تشكيل أكبر كتلة برلمانية، وأن أبواب التحالف ستكون مفتوحة أمام الجميع.



وشددا على ضرورة دعم وتقوية الجيش والشرطة، وحصر السلاح بيد الدولة، مبينين أن التحالف سيقدم برنامجًا متكاملًا للحفاظ على الدولة، والاحتفاظ بعلاقات متوازنة مع جميع الدول.



ودعا زعيم التيار الصدري الكتل السياسية إلى اجتماع على مستوى القادة من أجل استكمال خطوات تشكيل الحكومة الجديدة، موضحًا خلال المؤتمر الصحافي ذاته أن تحالف "سائرون" مع "النصر" قد تم رسميًا وفقًا لثمانية مبادئ.



وحصل "العربي الجديد" على المبادئ التي تضمنتها الوثيقة الموقعة بين العبادي والصدر، والتي احتوت ثماني نقاط أساسية هي: الدعوة إلى تشكيل تحالف عابر للطائفية والإثنية، ومواصلة محاربة الفاسدين وإبعادهم عن مفاصل الدولة، وتشكيل حكومة تكنوقراط من الكفاءات بعيدًا عن المحاصصة، ودعم وتقوية الجيش والشرطة من خلال حصر السلاح بيد الدولة، ووضع برنامج إصلاحي لدعم الاقتصاد العراقي، والحفاظ على علاقة متوازنة مع جميع الدول، ودعم إصلاح القضاء العراقي وتفعيل الادعاء العام، والحفاظ على وحدة العراق.