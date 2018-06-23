وقال منسق لجنة مقاومة الجدار والاستيطان في بلدة الخضر، جنوب بيت لحم، أحمد صلاح، لـ"العربي الجديد"، إن قوات الاحتلال كثفت من انتشارها العسكري ونصبت العديد من الحواجز في عدة مناطق من جنوب بيت لحم (بيت جالا وبيت لحم، والخضر)، بعد عملية الدهس.وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد نقلت عن جيش الاحتلال زعمه أن سائقًا فلسطينيًا دهس قوة عسكرية راجلة تابعة له جنوب بيت لحم، ما أدى لإصابة ثلاثة جنود بجروح طفيفة، وأن السائق تمكن من الفرار، فيما يجري تمشيط المنطقة بحثًا عنه.في سياق آخر، قال الناشط الإعلامي في بلدة بيت أمر، شمال الخليل، جنوب الضفة، محمد عوض، في تصريح له، إن "عشرات الفلسطينيين أصيبوا، مساء اليوم، بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع من بينهم أطفال، بعدما تعمد جنود الاحتلال إطلاق وابل كثيف من قنابل الغاز اتجاه منازل المواطنين في منطقة الحارة التحتا والظهر في بيت أمر، التي اقتحمها جنود حرس الحدود، وقاموا بتفتيش أراضٍ زراعية ومنازل في منطقة شعب السير، القريبة من مستعمرة (كرمي تسور)، المقامة على أراضي الخليل".ولفت عوض إلى أن جنود الاحتلال قاموا باحتجاز عدد من مركبات الفلسطينيين من بلدة بيت أمر، وسط محاولة الاعتداء على أصحابها، فيما ادعوا أن عملية المداهمة للمنطقة تمت على إثر اشتعال النار المتكرر داخل سياج مستوطنة "كرمي تسور".وانسحب جنود الاحتلال إلى داخل المستوطنة مخلفين عشرات المصابين بحالات اختناق، والذين تم نقل عدد منهم إلى مراكز الطوارئ، خاصة الأطفال.