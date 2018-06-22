توفيت، مساء الخميس، المحامية الإسرائيلية، فيلتسيا لانغر، التي اشتهرت بالدفاع عن حقوق الفلسطينيين، خصوصاً الأسرى، الذين ألّفت عنهم كتابين.



ونعت هيئات ومنظمات فلسطينية فيلتسيا لانغر لما قامت به من دور في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين.



وفي هذا السياق، عبّر نادي الأسير، في بيان أصدره اليوم الجمعة، عن حزنه لوفاة لانغر.



وأضاف أن لانغر تعتبر من أبرز المناصرين للحقوق الفلسطينية ومن أوائل المحامين الذين دافعوا عن حقوق الأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، وأمام محاكمه العسكرية.



كذلك أشاد بمساهمتها في فضح



من جهتها، نعت الرئاسة الفلسطينية لانغر، مثنية على دفاعها عن حقوق الأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، وأمام محاكمه العسكرية، لسنوات طويلة، ومساهمتها في فضح جرائمه، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وكانت الرئاسة الفلسطينية قد منحت الراحلة وسام الاستحقاق والتميز عام 2012 في حفل أقيم في العاصمة الألمانية برلين تقديراً لجهودها ونضالها دعماً للفلسطينيين. ونعت هيئات ومنظمات فلسطينية فيلتسيا لانغر لما قامت به من دور في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين.وفي هذا السياق، عبّر نادي الأسير، في بيان أصدره اليوم الجمعة، عن حزنه لوفاة لانغر.وأضاف أن لانغر تعتبر من أبرز المناصرين للحقوق الفلسطينية ومن أوائل المحامين الذين دافعوا عن حقوق الأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، وأمام محاكمه العسكرية.كذلك أشاد بمساهمتها في فضح انتهاكات الاحتلال وجرائمه بحق الفلسطينيين.من جهتها، نعت الرئاسة الفلسطينية لانغر، مثنية على دفاعها عن حقوق الأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، وأمام محاكمه العسكرية، لسنوات طويلة، ومساهمتها في فضح جرائمه، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وكانت الرئاسة الفلسطينية قد منحت الراحلة وسام الاستحقاق والتميز عام 2012 في حفل أقيم في العاصمة الألمانية برلين تقديراً لجهودها ونضالها دعماً للفلسطينيين.



اقــرأ أيضاً نتنياهو قد يستغلّ لائحة الاتهام ضد زوجته لتعزيز مكانته ولم تكتف الراحلة بالترافع عن الأسرى الفلسطينيين أمام محاكم الاحتلال، بل كتبت مقالات عن تجربتها في الدفاع عن الفلسطينيين، وألّفت كتابين هما "بأم عيني" و"أولئك إخواني" خلّدت فيهما معاناة الأسرى وفضحت انتهاكات الاحتلال بحقهم.