



وأطلقت مجموعات شبابية طائرات ورقية وبالونات حارقة باتجاه الأراضي المحتلة، رغم نشر الاحتلال ما قال إنها منظومة جديدة لمنعها، بعدما أحدثت هذه الأداة النضالية السلمية القلق في صفوف المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي.







وأطلقت قوات الاحتلال الغاز المسيل للدموع بكثافة معتادة على الشبان الفلسطينيين الذين لم تمنعهم حرارة الجو المرتفعة من المشاركة في التظاهرات. ودعت مساجد غزة إلى تكثيف الحضور إلى الحدود لتأكيد استمرار المسيرات حتى الوصول إلى أهدافها.









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وقال الناطق باسم حركة "حماس"، حازم قاسم، إنّ "جمعة الوفاء للجرحى رسالة تقدير لجرحانا الأبطال الذين تصدروا الفعل النضالي في مسيرات العودة".



وأشار في تصريح وزّع على وسائل الإعلام إلى أنّ الشعب الفلسطيني يعضّ على جراحه لمواصلة نضاله العادل ضد الاحتلال والحصار، موضحاً أنّ "إصرار جماهير شعبنا بمختلف مكوناته على المشاركة في مسيرات العودة وكسر الحصار يؤكد على تمسكه بحقوقه الوطنية والعيش الكريم".​