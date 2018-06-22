أعرب رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، سعد الحريري، اليوم الجمعة، عن تفاؤله بإمكانية تشكيل الحكومة الجديدة "قريباً جداً".
وأكد الحريري، عقب لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، أن "العمل جارٍ على شكل الحكومة والأحجام وحصّة كلّ طرف، وسنتمكن قريباً جداً من تشكيلها"، موضحاً "أصبحنا قريبين من المعادلة الحكومية الأخيرة، والمشاورات مستمرة، وأنا متفائل كثيراً"، وفق "الوكالة الوطنية للإعلام" (رسمية).
وفيما رفض الحريري الإجابة عن أسئلة للصحافيين بخصوص توزيع الحصص في الحكومة على الأحزاب السياسية والقوى التي فازت في الانتخابات النيابية الأخيرة التي شهدها لبنان في مايو/ أيار الماضي، اكتفى الحريري بالقول إنه "إذا استمر العمل بالوتيرة التي عملنا بها أمس واليوم، سنتمكن قريباً جداً من تشكيل الحكومة"، مضيفاً "ناقشنا الحجم الذي يطالب به كل فريق سياسي، والأمر يتطلب مشاورات سأكملها فوراً، وأنا على موقفي من التفاؤل".
وأكد الحريري، عقب لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، أن "العمل جارٍ على شكل الحكومة والأحجام وحصّة كلّ طرف، وسنتمكن قريباً جداً من تشكيلها"، موضحاً "أصبحنا قريبين من المعادلة الحكومية الأخيرة، والمشاورات مستمرة، وأنا متفائل كثيراً"، وفق "الوكالة الوطنية للإعلام" (رسمية).
وفيما رفض الحريري الإجابة عن أسئلة للصحافيين بخصوص توزيع الحصص في الحكومة على الأحزاب السياسية والقوى التي فازت في الانتخابات النيابية الأخيرة التي شهدها لبنان في مايو/ أيار الماضي، اكتفى الحريري بالقول إنه "إذا استمر العمل بالوتيرة التي عملنا بها أمس واليوم، سنتمكن قريباً جداً من تشكيل الحكومة"، مضيفاً "ناقشنا الحجم الذي يطالب به كل فريق سياسي، والأمر يتطلب مشاورات سأكملها فوراً، وأنا على موقفي من التفاؤل".
وفي 24 مايو/ أيار الماضي، أعلنت الرئاسة اللبنانية حصول سعد الحريري، رئيس "تيار المستقبل"، على دعم الأكثرية في مجلس النواب، لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، فيما امتنع نواب "حزب الله" المنتخبون عن أي تسمية.
(العربي الجديد)
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