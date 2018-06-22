

وفي 24 مايو/ أيار الماضي، أعلنت الرئاسة اللبنانية حصول سعد الحريري، رئيس "تيار المستقبل"، على دعم الأكثرية في مجلس النواب، لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، فيما امتنع نواب "حزب الله" المنتخبون عن أي تسمية.





(العربي الجديد)