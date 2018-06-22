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وفي السياق، اعتبر القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، وزير المالية السابق، هوشيار زيباري، أن تمديد ولاية البرلمان إلى نهاية العام الحالي "بدعة جديدة"، موضحاً في بيان أن هذا الأمر يمثل خرقًا دستوريًا وانقلابًا على النظام.وأشار إلى وجود محاولات لعقد جلسة للبرلمان على الرغم من بقاء 8 أيام فقط على نهاية ولايته، متهمًا رئاسة البرلمان والخاسرين في الانتخابات بابتكار "بدعة جديدة تمدد عمل البرلمان، كي لا تتحول الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال فقط، بل تتمدد صلاحياتها"، حسب تعبيره.ولفت إلى أن هذا الأمر يمثل "خرقًا دستوريًا خطيرًا وانقلابًا على النظام السياسي الديمقراطي والاتحادي برمته"، على حد قوله.إلى ذلك، أكد المتحدث باسم زعيم التيار الصدري، جعفر الموسوي، أن التيار غير مقتنع بقرار المحكمة الاتحادية بشأن إعادة العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات، مضيفًا في بيان: "على الرغم من عدم القناعة بقرار المحكمة، إلا أن هذا لا يعني أننا رافضون لقراراتها".وأشار إلى أن الدعوة إلى ضبط النفس التي أطلقها زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أمس الخميس، كانت موجهة لجميع العراقيين وليس لأتباع التيار وحدهم.وكان الصدر قد أوصى أتباعه بضبط النفس حتى وإن كانوا غير مقتنعين بقرارات المحكمة الاتحادية.