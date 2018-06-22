حذّرت منظمة

من أن ملايين الأرواح في اليمن عرضة للخطر بسبب القيود التي يفرضها التحالف على دخول السلع الأساسية، مثل الغذاء والوقود والإمدادات الطبية إلى البلاد، كما اتهمت جماعة ا

لحوثيين بنهج ممارسات تعيق وصول المساعدات.





جاء ذلك في تقرير جديد أصدرته تحت عنوان "

"، وقالت إنه يوثق "كيف فرض التحالف بقيادة السعودية قيوداً مفرطة على دخول السلع الأساسية والمساعدات"، تفاقمت مع الهجوم "المميت" (على حد وصفها)، على الميناء الحيوي لمدينة الحديدة، وأنها أدت إلى "تفاقم

، المتردية أصلاً في اليمن، وانتهاك القانون الدولي".

