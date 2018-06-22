ولم تشارك إسرائيل في الجلسة العامة للمجلس اليوم الجمعة، إذ كان مقعدها خالياً. ولم يشارك الدبلوماسيون الإسرائيليون منذ مناقشة المجلس يوم الخميس حول التمييز ضد المرأة، كما أكد الدبلوماسيون الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لوكالة "فرانس برس".

وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد أشاد بالانسحاب الأميركي الذى أعلن يوم الثلاثاء الماضي. وتصر إدارة دونالد ترامب على أن المجلس متحيّز ضد دولة الاحتلال.

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وإسرائيل ليست من بين الدول الـ47 الأعضاء في المجلس، ولكنها شاركت، مثل معظم الدول الأخرى، بصفة مراقب.



(أسوشيتد برس)