ونقلت "الأناضول" عن مصدر أمني قوله إن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 7 أشخاص، فيما بلغ عدد المصابين 15 شخصًا بينهم النائب في مجلس الشعب ورسمي جودح، ونائب رئيس بلدية مقديشو للشؤون الأمنية والسياسية محمد عبدالله تولح.
وفي وقت سابق، نقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن العقيد في الشرطة المحلية، أحمد محمد، أن من بين الضحايا جنودا ومدنيين، دون تفاصيل إضافية.
وفي وقت سابق، نقلت "رويترز" عن الرائد محمد حسين من الشرطة الصومالية قوله إن خمسة قتلى على الأقل سقطوا، كما أصيب أربعة عندما انفجرت سيارة مفخخة في مقديشو اليوم".
وأضاف المسؤول الصومالي أن انفجارا ثانيا وقع بعد الانفجار الأول إلا أنه لم يُعرف سببه بعد.
وتابع: "أسفر الهجوم الانتحاري الأول بسيارة مفخخة عند نقطة تفتيش عن مقتل خمسة أشخاص أغلبهم من أفراد الأمن. وأصيب أربعة آخرون. قد يرتفع عدد القتلى. لم يتسن بعد الحصول على تفاصيل عن الانفجار الثاني".
وعن الانفجار الثاني، قال مسؤول في الشرطة، يدعى أحمد عبدي، لوكالة "رويترز"، "انفجرت سيارة مفخخة يقودها انتحاري عند نقطة تفتيش قرب المسرح الوطني"، مشيراً إلى أنه "ليست لدينا تفاصيل عن قتلى في الوقت الحالي".
وتبعد نقطة التفتيش حوالي 400 متر عن مقر إقامة الرئيس الصومالي.
في المقابل، أفادت "الأناضول" بأن تفجيرين ضربا مقديشو السبت، تبنت حركة "الشباب" مسؤوليتهما، حسب موقع "صومال ميمو" الإلكتروني المحسوب عليها.
ويتوقع أن تعقد السلطات الأمنية الصومالية مؤتمرا صحافيا طارئا للكشف عن المزيد من التفاصيل.
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