وفي وقت سابق، نقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن العقيد في الشرطة المحلية، أحمد محمد، أن من بين الضحايا جنودا ومدنيين، دون تفاصيل إضافية.



وفي وقت سابق، نقلت "رويترز" عن الرائد محمد حسين من الشرطة الصومالية قوله إن خمسة قتلى على الأقل سقطوا، كما أصيب أربعة عندما انفجرت سيارة مفخخة في مقديشو اليوم".



وأضاف المسؤول الصومالي أن انفجارا ثانيا وقع بعد الانفجار الأول إلا أنه لم يُعرف سببه بعد.



وتابع: "أسفر الهجوم الانتحاري الأول بسيارة مفخخة عند نقطة تفتيش عن مقتل خمسة أشخاص أغلبهم من أفراد الأمن. وأصيب أربعة آخرون. قد يرتفع عدد القتلى. لم يتسن بعد الحصول على تفاصيل عن الانفجار الثاني".