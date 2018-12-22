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وتوقع أن يخرج "الملايين" للتظاهر احتجاجا في حال تم توجيه لائحة اتهام ضد نتنياهو.

ويذكر أن العرف السياسي في إسرائيل يلزم الساسة وكبار المسؤولين الاستقالة في حال تم توجيه لائحة اتهام ضدهم.