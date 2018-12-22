ويسعى متظاهرو "السترات الصفراء" إلى تحقيق تعبئة جديدة لهم في جميع أنحاء فرنسا السبت، قبل ثلاثة أيام من عيد الميلاد، وذلك في إطار الاحتجاجات التي أجبرت الرئيس إيمانويل ماكرون على العدول عن سياسات لا تحظى بالشعبية وأثرت سلباً على الاقتصاد الفرنسي.

ووفق المسؤول في إدارة منطقة إيفلين، جان جاك برو، فإن "بضع مئات" وربما "ألفاً" من المحتجين سيتجمعون أمام قصر فرساي في جنوب غرب باريس، الذي يزوره سنوياً ملايين السياح، لإسماع مطالبهم التي يرتبط معظمها بالقدرة الشرائية.



وذكر مكتب برو، أمس الجمعة، أن 1400 شخص أعلنوا على موقع "فيسبوك" أنهم "سيشاركون" في التجمع بينما بلغ عدد "المهتمين" حوالى ثمانية آلاف شخص بينهم إيريك درويه أحد أبرز شخصيات التحرك، موضحاً أن التظاهرة ستجري "في مساحة مهمة" تبلغ نحو كيلومتر، مشيراً إلى أنه تحسباً لأي فلتان سيبقى قصر فرساي وحدائقه مغلقين.

وينوي محتجون آخرون التوجه إلى باريس التي شهدت مواجهات عنيفة خلال التظاهرات السابقة. وقال أحدهم في منطقة اللورين (شرق) طالباً عدم ذكر اسمه "السبت هو بالضرورة باريس". وأضاف أن "الغضب يتصاعد ما زلنا مترددين في الصراخ بجدية".

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1400 شخص أعلنوا على موقع "فيسبوك" أنهم "سيشاركون" في التجمع بينما بلغ عدد "المهتمين" حوالى ثمانية آلاف



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في المقابل، دعت الشرطة المحال التجارية في باريس التي يفترض أن تكون مكتظة بمناسبة عيد الميلاد إلى "التزام الحذر". فيما أشارت وزارة الداخلية الفرنسية إلى نشر قوات أمنية "متكافئة وتم تكييفها" بدون أن تذكر عددها.

وكانت السلطات الفرنسية نشرت الأسبوع الماضي حوالى 69 ألف رجل شرطة بينهم ثمانية آلاف في باريس تساندهم آليات مدرعة تابعة للدرك.

وقالت وزارة الداخلية إن هذه الآليات ستنشر، اليوم السبت، مجدداً و"ستتمركز" في مناطق مثل تولوز وبوردو (جنوب شرق) وبوش دو رون (جنوب). لكنها ستكون في "حالة تأهب" في باريس.

وفي باريس، ستغلق كل محطات المترو التي تؤدي إلى الشانزليزيه وكذلك محطة ميروميسنيل المؤدية إلى وزارة الداخلية ومقر الرئاسة قصر الإليزيه.

ومن المقرر أن تنظم تظاهرات أيضاً في ليون (وسط الشرق) وتولوز وأورليان (وسط) وبريتاني (غرب) خصوصاً.

وفي منطقة جيروند (جنوب غرب)، قال مصدر في حركة الاحتجاج لوكالة "فرانس برس" إن بعض متظاهري "السترات الصفراء" ينوون القيام "بتحركات اقتصادية"، مثل إغلاق مراكز تجارية في أوج التسوق لعيد الميلاد. كما يواصل المتظاهرون تعطيل حركة المرور، اليوم السبت.

وتأتي هذه التحركات غداة مصادقة البرلمان الفرنسي على سلسلة من القوانين التي تشكل تنفيذاً لقرارات أعلنها الرئيس إيمانويل ماكرون مثل إعفاء الموظفين من الضرائب على الساعات الإضافية ودفع مكافأة استثنائية معفاة من الضرائب للموظفين الذين يتقاضون حتى 3600 يورو.

إلى ذلك، قالت السلطات الفرنسية المحلية إن سائقاً لقي حتفه في جنوب البلاد، أمس الجمعة، عندما اصطدمت سيارته بشاحنة عند ساحة أغلقها محتجو (السترات الصفراء).

وقال مصدر بالشرطة لوكالة "رويترز"، اليوم السبت، إن السائق (36 عاماً) لقي حتفه في الحادث قرب مدينة بربينيان ليرتفع بذلك عدد الوفيات المرتبطة بالاحتجاجات المناهضة للحكومة في فرنسا إلى عشرة.



(رويترز، فرانس برس)