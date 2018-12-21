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تركزت الاحتجاجات أمس الجمعة في أم درمان



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ووفقاً لشهود عيان، تحدثوا مع "العربي الجديد"، فإن مصلين في مسجد السيد عبد الرحمن المهدي بأم درمان (كبرى ولايات الخرطوم) يقدرون بالعشرات خرجوا بعد صلاة الجمعة منددين بموجة الغلاء، وطالبوا بسقوط النظام، قبل أن تفرقهم الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع.ويُعد مسجد السيد عبد الرحمن المهدي، أحد معاقل طائفة الأنصار الدينية الموالية لرئيس حزب الأمة القومي، الصادق المهدي الذي عاد إلى السودان الأربعاء الماضي من منفى اختياري امتد لنحو عام قضاه بين القاهرة ولندن.كذلك، شملت الاحتجاجات شارع أوماك في حي امتداد ناصر في الخرطوم. كما شهدت أحياء الرميلة وجبرة (جنوب الخرطوم) والحاج يوسف شرق الخرطوم، احتجاجات مماثلة، استخدمت فيها الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريقها، ولم ترد تقارير عن إصابات وسط المتظاهرين.وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم عن إغلاق مدارس التعليم الأساسي والثانوي ورياض الأطفال بالولاية لأجل غير مسمى. ولم يحدد منشور الوزارة الذي أذاعه تلفزيون الولاية الحكومي أسباب الإغلاق، لكن مصادر مطلعة قالت لـ"العربي الجديد" إن القرار اتخذته لجنة أمن الولاية، تحسباً لوقوع خسائر بين التلاميذ، والحد من مشاركة طلاب التعليم الثانوي في المظاهرات الشعبية.

كذلك، نقلت وكالة رويترز عن شهود أن الشرطة السودانية أطلقت الغاز المسيل للدموع على عشرات المحتجين في عطبرة وشمال كردفان. وفي مدينة ربك عاصمة ولاية النيل الأبيض (جنوب)، أضرم محتجون النيران، في مقر حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الولاية. وقال شهود عيان إن قوات الأمن منعتهم من الاقتراب من مقر حكومة الولاية.

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وعدت الحكومة المحتجين بالقيام بمعالجة المشكلات الأساسية التي دفعت الغاضبين للخروج إلى الشوارع



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لا يستبعد مراقبون قيام السلطات بحملة اعتقالات واسعة في صفوف المعارضة



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من المرجح استغلال الحكومة أي مظهر تخريبي مصاحب للاحتجاجات بتضخيمه وتصويره كمؤشر لعواقب الانهيار الذي سيحدث بذهاب الحكومة



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