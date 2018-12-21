وقال الحريري، في كلمة خلال مؤتمر اقتصادي بالعاصمة بيروت، إنّ حكومة بلاده ستحاول خفض الدعم الذي تدفعه للطاقة بنحو 600 مليون دولار عام 2019.

وتولّى المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، بعد لقاءات مع وزير الخارجية جبران باسيل، حلحلة العقد التي رافقت تشكيل الحكومة، لا سيما مسألة توزير أحد النواب "السنة" الستة المحسوبين على "حزب الله"، والمنضوين تحت ما يسمى "اللقاء التشاوري".

وعُقد، أمس الخميس، اجتماع في منزل النائب فيصل كرامي، والذي أوضح أنّ اللقاء قدّم أربعةَ أسماء، مضيفاً، في تصريح صحافي، أنّ "أياً من هذه الأسماء منهم يختارُهُ رئيسُ الجمهورية لتولّي المنصب الوزاري سيكونُ مُمَثِلاً للِّقاءِ في الحكومةِ، التي رُبطت ولادتها بصفاء نوايا جميع الأطراف".

وعُلم أنّ عدد المرشحين بلغ نحو 10 أسماء، على أن يتوافق النواب على 5 منها لعرضها، كي يختار منها الحريري مع رئيس الجمهورية ميشال عون، ومن بينها: عثمان مجذوب مستشار النائب فيصل كرامي، والصحافي إبراهيم عوض، وعضو "جمعية المشاريع" طه ناجي، وحسن مراد نجل النائب عبد الرحيم مراد، ورئيس بلدية صيدا السابق عبد الرحمن البزري.

وأكدت مصادر "العربي الجديد" أنّ عدرا ومراد هما الأكثر حظوظاً.

وبانتظار الساعات المقبلة، تتردد معلومات عن أنّه من المتوقع أن تكون ولادة الحكومة بين الجمعة والسبت، بعد تسلّم اسم مرشح النواب "السنة" الستة.



بدوره، قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الجمعة، إنّ تشكيل الحكومة الجديدة "يمضي بأسرع من المتوقع" حسبما أفاد موقع الرئاسة على "تويتر".

ونقل زوار عن عون قوله، وفق ما أوردت "رويترز"، إنّ "تشكيل الحكومة أسرع من المتوقع لأنّ النظام اللبناني توافقي ويوجب إشراك الجميع في حكومة الوحدة الوطنية العتيدة وخطة النهوض الاقتصادي ستنطلق فور تشكيلها".



