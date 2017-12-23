وذكر أن الجمعية أعدت مبادرة تشريعية وجمعت توقيعات نواب وقدمتها إلى البرلمان من أجل النظر فيها.



وكان مكتب مجلس نواب الشعب قد قرر، بداية هذا الأسبوع، عرض مبادرة تجريم التطبيع التي قدمتها كتلة الجبهة الشعبية بالبرلمان، في الأسبوع الأخير من شهر فبراير/شباط المقبل، للتصويت عليها في جلسة عامة.



وكشف الخضري، أن الاحتجاجات ستتواصل في شارع الحبيب بورقيبة وأمام البرلمان في تونس العاصمة إلى حين المصادقة على المشروع.



من جانبها، طالبت عضو الجمعية، مفيدة بلعباس، في حديث لـ"العربي الجديد" بالإفراج عن الطفلة الفلسطينية، عهد التميمي، المعتقلة وعدد من أفراد عائلتها على خلفية طردهم جنوداً إسرائيليين حاولوا الدخول إلى حيهم.



ودعت بلعباس "الشباب التونسي إلى الضغط بدوره عبر مختلف الوسائل من أجل تحريك الرأي العام العالمي ضد سلطات الاحتلال".



يذكر، أن الناشطة التونسية، عفراء بن عزة، أطلقت، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مبادرة للتعريف بقضية عهد التميمي ومؤازرتها وجمعت آلاف التوقيعات على عريضة إلكترونية تهدف للتعريف بقضيتها والمطالبة بالإفراج عنها. فيما تطوعت محاميات تونسيات لتشكيل لجنة دفاع عن عهد.