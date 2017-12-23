ويأتي هذا التحقيق بعد نشر موقع "بوليتيكو" الإخباري، تقريراً، يفيد بأن إدارة أوباما عرقلت تحقيقات كانت الوكالة الأميركية لمكافحة المخدرات تجريها بشأن شبكة لتجارة المخدرات تابعة لـ"حزب الله"، وذلك بسبب خشية الرئيس الديموقراطي من أن تؤدي هذه التحقيقات إلى نسف الجهود التي كان يبذلها في حينه لحل أزمة البرنامج النووي الإيراني، والتي أثمرت اتفاقاً تاريخياً بين الدول الكبرى وإيران.





وقال وزير العدل، في بيان، إنّ التحقيق الذي أمر بفتحه يرمي إلى "تقييم المزاعم بشأن إجراءات لم يقم بها (القضاء) كما ينبغي، ولضمان أن كل الأمور قد جرت بالطريقة الصحيحة".





وأضاف أنّ "هذه مسألة مهمة لحماية الأميركيين"، معرباً في الوقت نفسه عن "أمله" في ألا تكون الإدارة السابقة قد عرقلت تحقيقات الوكالة الأميركية لمكافحة المخدرات "دي أي إيه".





وفي تصريح لوكالة "فرانس برس"، أكّد المتحدث السابق باسم مجلس الأمن القومي في عهد أوباما، إدوارد برايس، أنّ "الرواية التي تم سردها" في تقرير بوليتيكو "لا تمت إلى الواقع بصلة".





وأضاف أنّ "إدارة أوباما كررت مرة تلو الأخرى أن المفاوضات حول الملف النووي الإيراني كانت محصورة بهذه المسألة فقط لا غير. نحن لم نقم بأي تنازلات في مسائل أخرى وحتماً لم نعرقل أو نحاول التأثير على أي تحقيق جارٍ، بما في ذلك تحقيقات وكالة مكافحة المخدرات".







وشدّد المتحدث السابق على أنّ "كل المزاعم المناقضة غير صحيحة"، مشيراً إلى أنّ الشخص الذي يقف خلف المعلومات المنشورة في "بوليتيكو" يعمل حتماً لمصلحة منظمات "تعارض عقائدياً الاتفاق النووي الإيراني"، الذي يعتبره الرئيس الحالي، دونالد ترامب، خطأ لا بد من تصحيحه.