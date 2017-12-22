ويوسّع القرار الجديد، الذي أعدّته واشنطن، وتم تمريره بدعم من الصين، من دائرة العقوبات الدولية المفروضة بالفعل على كوريا الشمالية منذ عام 2006، ليضيف إليها اليوم حظراً على وارداتها من النفط الخام التي تبلغ 525 ألف طن سنوياً.

ويحظر القرار أيضاً دخول ما يقرب من 90% من المنتجات النفطية المكررة إلى البلاد، كما يحظر استيراد بيونغ يانغ المعدات الصناعية والآلات ومركبات النقل والمعادن الصناعية، بالإضافة إلى فرض حظر على صادراتها من المنتجات الغذائية والآلات والمعدات الكهربائية.

ونصّ القرار الصادر، بموافقة جميع ممثلي أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 دولة، على فرض حظر على تشغيل العمال الكوريين الشماليين في الخارج، وهو مصدر حيوي مهم جداً للعملة الصعبة ولتعزيز الاقتصاد الهش لبيونغ يانغ، وفق "الأناضول".

وطالب مشروع القرار الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بإعادة هؤلاء العمال إلى بلادهم في غضون 12 شهراً.

وتقدّر أعداد العمالة الكورية الشمالية في الخارج بأكثر من 50 ألف عامل، يعملون في أكثر من 40 دولة مختلفة، ويبلغ مجموع التحويلات التي يرسلونها نحو 2 مليار دولار سنوياً.

وسمح قرار مجلس الأمن للدول الأعضاء بالاستحواذ ومصادرة السفن التي يعتقد أنها تنتهك العقوبات الدولية.

وعلّق الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في تغريدة على تويتر، على القرار بقوله إن "العالم يريد السلام لا الموت"، بحسب "فرانس برس".

وقال ترامب "مجلس الأمن الدولي صوّت بأغلبية 15 صوتاً مقابل صفر لمصلحة فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية. العالم يريد السلام لا الموت!".

ويفرض مجلس الأمن الدولي عقوبات اقتصادية وعسكرية على بيونغ يانغ بموجب ثمانية قرارات اتخذها منذ 2006، بسبب برامجها للصواريخ الباليستية والنووية.

ونفّذت كوريا الشمالية آخر تجربة لصاروخ باليستي عابر للقارات في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لتعلن أنّها حقّقت هدفها المتمثّل في أن تصبح دولة نووية، بعد أن اختبرت بنجاح صاروخاً جديداً عابراً للقارات، يمكنه استهداف "القارة الأميركية برمتها".

وقال زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، بعد إشرافه على إطلاق صاروخ "هواسونغ-15": "أشعر بالفخر لأنّنا تمكّنا في نهاية المطاف من تحقيق هدفنا التاريخي الكبير، وهو استكمال القوة النووية للدولة"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية.

وأضافت الوكالة أنّ صاروخ "هواسونغ-15 الباليستي العابر للقارات مزوّد برأس حربي كبير جداً قادر على ضرب القارة الأميركية برمتها".





(العربي الجديد)