قال مسؤولون أميركيون كبار، اليوم الجمعة، إنّ واشنطن سترسل فريقاً مكوّناً من 200 عسكري أميركي لـ"الإشراف" على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، دون أن يكون هناك أي وجود فعلي لأميركيين على الأرض في القطاع. ويأتي ذلك بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب

، الخميس، عن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس.

وقال مسؤول أميركي كبير للصحافيين إنّ الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأميركية، "سيكون لديه في البداية مئتا شخص على الأرض. وسيكون دوره هو الإشراف والمراقبة والتأكّد من عدم وجود انتهاكات". وأضاف أنّ مسؤولين عسكريين مصريين وقطريين وأتراكاً، وربّما أيضاً إماراتيين، سيتمّ إلحاقهم بالفريق، بينما قال مسؤول أميركي كبير ثانٍ إنّه "لا نيّة لإرسال أي جنود أميركيين إلى غزة". وكانت خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة، التي أعلن عنها في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، تنص على تشكيل قوة استقرار دولية مؤقتة، بالتعاون مع الأردن ومصر، لتدريب قوات شرطية فلسطينية ودعمها وتأمين الحدود.

وكان موقع واينت العبري أفاد، الخميس، بأن قوة دولية خاصة ستتولى مهمة البحث عن جثث الإسرائيليين المفقودة في قطاع غزة. وأوضح الموقع أنه "نظراً للتقديرات في إسرائيل بأن حركة حماس لن تتمكن من العثور على جميع جثث القتلى، ستُنشأ قوة دولية خاصة مهمتها استعادتها". وقال الموقع إن قوة المهام المذكورة ستضم قوات من إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر، و"ستعمل بالتنسيق مع الجهات الميدانية في قطاع غزة من أجل استنفاد كل المعلومات والقدرات اللازمة لإتمام عملية العثور على الجثث". وقال مسؤول تركي كبير لرويترز، الخميس، إن بلاده ستشارك في قوة المهام المشتركة إلى جانب إسرائيل والولايات المتحدة وقطر ومصر.

وأكد رئيس حركة حماس في قطاع غزة ورئيس وفدها المفاوض، خليل الحية، الخميس، أن حماس تسلمت ضمانات من الوسطاء والإدارة الأميركية بأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة "انتهت بشكل تام"، معلناً التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب والبدء بتنفيذ وقف دائم لإطلاق النار، وتبادل الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين. وأفاد الحية بأنه "سوف يطلق سراح 250 من أسرى المؤبدات و1700 من الأسرى من أبناء قطاع غزة الذين جرى اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023)، فضلاً عن إطلاق سراح الأطفال والنساء جميعاً".

(فرانس برس، رويترز، العربي الجديد)