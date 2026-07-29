20 قتيلاً باحتجاجات دامية في كشمير الباكستانية والحكومة ترفض الحوار

- شهد الشطر الباكستاني من كشمير مواجهات دامية بين قوات الأمن والمحتجين بقيادة لجنة العمل الشعبي المشتركة، مما أسفر عن مقتل 20 متظاهراً وإصابة آخرين، وسط تبادل الاتهامات بين الحكومة واللجنة بشأن المسؤولية عن العنف. - فشلت المفاوضات بين الحكومة واللجنة، مما دفع الأخيرة لتنظيم مسيرة طويلة نحو مظفر آباد، حيث أقامت قوات الأمن حواجز لمنع تقدمهم، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الجانبين. - امتدت الاشتباكات إلى مدينة ميربور، حيث نفت اللجنة الاتهامات بإطلاق النار، مؤكدة أن قوات الأمن بادرت بذلك، ودعت منظمات حقوقية إلى تحقيق مستقل وشفاف.

شهد الشطر الباكستاني من كشمير خلال اليومين الماضيين (27 و28 يوليو/ تموز) واحدة من أعنف موجات العنف منذ سنوات، بعدما تحولت احتجاجات قادتها لجنة العمل الشعبي المشتركة إلى مواجهات دامية مع قوات الأمن في مدن عدة، ولا سيما راولاكوت وميربور، أسفرت عن مقتل 20 متظاهراً وإصابة آخرين من الجانبين. وتبادلت الحكومة واللجنة الاتهامات بشأن المسؤولية عن استخدام القوة، فيما دعت منظمات حقوقية إلى إجراء تحقيق مستقل في الأحداث، بينما جدد وزير الدفاع الباكستاني خواجه آصف رفضه الحوار مع المحتجين، متهماً إياهم بالعمل لمصلحة الهند.

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وتفاقم الوضع بعد فشل المفاوضات بين الحكومة ولجنة العمل الشعبي، وإثر ذلك دعت اللجنة إلى تنظيم مسيرة طويلة باتجاه مظفر آباد في الـ27 من الشهر الجاري، احتجاجاً على سياسات الحكومة ورفضها مطالبها المتعلقة بإصلاح النظام الانتخابي وإلغاء المقاعد المخصصة للاجئين الكشميريين في المجلس التشريعي.

مواجهات دامية

وبدأت المواجهات عندما حاول آلاف المحتجين التقدم من منطقة دريك باتجاه مدينة راولاكوت، حيث أقامت قوات الأمن حواجز لمنع وصول المسيرة إلى المدينة، وهناك سقط العديد من المتظاهرين بين قتيل وجريح. وتؤكد الرواية الرسمية أن المتظاهرين حاولوا اختراق الطوق الأمني، قبل أن يبادر بعضهم إلى إطلاق النار على قوات الشرطة والأمن، ما أدى إلى مقتل أحد عناصر القوات الخاصة، وإصابة عدد من رجال الأمن، إضافة إلى إحراق مركبات تابعة للشرطة.

لكن لجنة العمل الشعبي المشتركة نفت تلك الاتهامات، وقالت، في بيان لها يوم الثلاثاء، إن المشاركين في المسيرة كانوا ينظمون احتجاجاً سلمياً، لكن أجهزة الأمن كانت قد قررت استخدام القوة، وبالتالي أطلقت عليهم النار بشكل عشوائي، ما أسفر عن مقتل 14 من المتظاهرين وإصابة أكثر من عشرين آخرين.

امتداد العنف إلى أنحاء الإقليم

لم تقتصر الأحداث على مدينة راولاكوت، التي تعد مركز ثقل ونفوذ لجنة العمل الشعبي المشتركة، بل امتدت إلى مناطق أخرى، وتحديداً مدينة ميربور، ثاني أكبر مدن الإقليم، حيث خرج متظاهرون للتضامن مع ضحايا الاشتباكات، قبل أن تتحول الاحتجاجات إلى مواجهات مباشرة مع قوات الشرطة.

وبحسب الرواية الرسمية، حاول المحتجون في مدينة ميربور إغلاق الأسواق وإجبار التجار على وقف أعمالهم، وعندما تدخلت الشرطة أطلق المتظاهرون النار عليها، وخلال تبادل إطلاق النار قُتل أحد المحتجين وأصيب آخر بجراح. غير أن لجنة العمل الشعبي المشتركة نفت هذه الرواية، مؤكدة أن قوات الأمن هي التي بادرت بإطلاق النار على المتظاهرين أثناء تجمعهم السلمي، وأن ستة من أعضائها قُتلوا في هذه النقطة، وبذلك يرتفع عدد القتلى في صفوف المتظاهرين، وفق رواية اللجنة، إلى 20 قتيلاً خلال اليومين الماضيين.

وأثارت الاشتباكات موجة انتقادات من منظمات حقوق الإنسان، وفي مقدمتها لجنة حقوق الإنسان في باكستان، التي أعربت، في بيان، عن قلقها العميق إزاء التقارير التي تحدثت عن سقوط قتلى وجرحى خلال تعامل قوات الأمن مع المتظاهرين، داعية إلى إجراء تحقيق فوري ومستقل وشفاف في جميع حوادث إطلاق النار، ومحاسبة المسؤولين على أي استخدام غير قانوني للقوة، مؤكدة أن حفظ الأمن لا يبرر انتهاك الحق في الحياة أو تقييد حرية التجمع السلمي والتعبير. كما طالبت السلطات بإظهار قدر أكبر من ضبط النفس في التعامل مع الاحتجاجات، محذرة من أن استمرار العنف سيؤدي إلى تعميق الانقسام وفقدان الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.

جذور الأزمة

تعود جذور الأزمة إلى أشهر من الاحتجاجات التي قادتها لجنة العمل الشعبي المشتركة، والتي بدأت بحراك شعبي ضد ارتفاع أسعار الكهرباء والضرائب والرسوم الحكومية، قبل أن تتحول تدريجياً إلى حركة ذات مطالب سياسية ودستورية. كما تطالب اللجنة بإلغاء 12 مقعداً مخصصة للاجئين الكشميريين من الشطر الهندي من كشمير إلى الشطر الباكستاني في المجلس التشريعي، معتبرة أن هذه المقاعد تقلص تمثيل سكان الإقليم، وأن المؤسسة العسكرية تعين فيها شخصيات مقربة منها وتستخدمها ضد رأي الكشميريين ومصالحهم. كما تطالب بإلغاء قرار حظرها، والإفراج عن المعتقلين، وإسقاط القضايا المرفوعة بحق أعضائها.

في المقابل، تؤكد الحكومة أن اللجنة تحولت إلى تنظيم خارج عن القانون، واتهمتها بالتحريض على العنف ومهاجمة قوات الأمن، وأدرجت أكثر من 150 من قادتها وأنصارها على قوائم المراقبة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، كما رصدت مكافآت مالية للقبض على عدد من أبرز قادتها. ورغم إجراء عدة جولات من الحوار بين الطرفين، فإنها انتهت دون التوصل إلى اتفاق، الأمر الذي دفع اللجنة إلى الدعوة للمسيرة نحو مظفر آباد، مركز الإقليم، في الـ27 من الشهر الجاري، لتبدأ بعدها المواجهات الدامية.

انتخابات وسط أجواء متوترة

وجرت انتخابات المجلس التشريعي في الشطر الباكستاني من كشمير في الـ27 من الشهر الجاري وسط هذه الأجواء المتوترة، مع انتشار عشرات الآلاف من عناصر الشرطة والجيش لتأمين مراكز الاقتراع، في وقت أعلنت لجنة العمل الشعبي المشتركة وعدد من القوى السياسية مقاطعة الانتخابات، معتبرة أن الظروف الأمنية والسياسية لا تسمح بإجراء اقتراع حر.

ورغم ذلك، أعلنت لجنة الانتخابات استكمال العملية الانتخابية، وأسفرت النتائج عن فوز حزب الرابطة الإسلامية الحاكم بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي. وفي هذه الأثناء، قال وزير الدفاع الباكستاني خواجه آصف، في تصريح له في الـ28 من الشهر الجاري، إنه لا مفاوضات مع أعضاء لجنة العمل الشعبي المشتركة، متهماً إياها بالعمل من أجل مصالح هندية، ومحاولة المساس بأمن باكستان.