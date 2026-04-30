19 قتيلاً وعشرات المصابين في اشتباكات قبلية بدارفور

- اندلعت اشتباكات قبلية دامية في برام جنوب دارفور، أسفرت عن مقتل 19 شخصاً وجرح العشرات، وسط غياب تام للقوات الأمنية، مما أدى إلى نهب وحرق السوق بالكامل ونزوح داخلي للأهالي. - تزامنت الاشتباكات مع تصعيد عسكري في ولاية النيل الأزرق، حيث نفذت قوات الدعم السريع هجمات واسعة، مما زاد من تعقيد الأوضاع الإنسانية للنازحين الذين تجاوز عددهم 100 ألف شخص. - حذرت شبكة أطباء السودان من كارثة إنسانية تهدد النازحين في النيل الأزرق، مع اقتراب موسم الخريف الذي يجلب فيضانات واسعة النطاق.

قُتل 19 شخصاً وجرح العشرات في اشتباكات قبلية دامية بمدينة برام جنوب دارفور في غربي السودان. ونقل موقع "دارفور نيوز" عن مصادر محلية قولها، إن الاشتباكات اندلعت بين مجموعتين قبليتين منذ عصر الثلاثاء واستمرت حتى أمس الأربعاء. وعن تفاصيل الاشتباكات، قال الموقع، إن الحادثة بدأت عقب مقتل أحد الأشخاص في السوق، قبل أن يتطور إلى مواجهة مفتوحة شارك فيها عناصر من قوات الدعم السريع، ما أسفر عن تصاعد الاشتباكات وسقوط هذا العدد الكبير من الضحايا.

وشهدت المدينة عمليات نهب وحرق شامل لجميع المحلات التجارية في سوق برام، حيث بات السوق خاوياً تماماً بعد استباحته وتخريبه وسط غياب تام لأي قوة أمنية محايدة للفصل بين المتصارعين أو حماية ممتلكات المواطنين. وتعيش مدينة برام حالة من الاحتقان الشديد والنزوح الداخلي من الأحياء التي شهدت المواجهات، فيما تطلق الكوادر الطبية نداءات استغاثة لنقل الجرحى وتوفير الإمدادات الطبية اللازمة في ظل الأوضاع المتدهورة.

وتزامنت هذه الاشتباكات مع تصعيد عسكري في ولاية النيل الأزرق بعد إعلان قوات تابعة لتحالف السودان التأسيسي (تأسيس)، الذي تقوده قوات الدعم السريع، الأربعاء، تنفيذ هجوم من عدة محاور استهدف مناطق سالي ودندرو والدمازين. وأطلقت قوات الدعم السريع وحليفتها والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو في مارس/ آذار الماضي عملية عسكرية واسعة في الولاية، الواقعة أقصى جنوب شرق السودان، وهو ما مكنها من السيطرة أيضاً على بلدة الكرمك الاستراتيجية ومناطق أخرى محيطة.

في غضون ذلك، حذرت شبكة أطباء السودان، الأربعاء، من كارثة إنسانية تهدد أكثر من 100 ألف نازح في ولاية النيل الأزرق، مع اقتراب موسم الخريف. ويقصد بفصل الخريف موسم تساقط الأمطار بغزارة في معظم أرجاء السودان، ويبدأ من يونيو/ حزيران إلى أكتوبر/ تشرين الأول، وخلاله يواجه البلد سنوياً فيضانات واسعة النطاق. وأعربت الشبكة الطبية غير الحكومية في بيان، عن قلقها البالغ إزاء الأوضاع الإنسانية المتدهورة للنازحين في مدينة الدمازين مركز ولاية النيل الأزرق. وأوضحت أن مدينة الدمازين تضم نحو 10 مراكز للنزوح، تؤوي أكثر من 100 ألف نازح، يشكّل الأطفال 40 % منهم، فيما تمثل النساء وكبار السن 60 % من إجمالي النازحين الفارين من جحيم الصراع بمحافظتي الكرمك وقيسان بالولاية، وسط ظروف إنسانية بالغة القسوة.

ويشهد السودان حرباً منذ إبريل/ نيسان 2023، إذ اندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. ووصفت الأمم المتحدة الصراع بأنه أكبر أزمة إنسانية في العالم. ونزح حوالي 12 مليون شخص جراء الصراع، كما يواجه نصف سكان السودان صعوبة في الحصول على الغذاء.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)